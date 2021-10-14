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Россия заняла 4 место в мире по числу удаленных за нарушения видео в TikTok

Ведомости

Россия заняла четвертое место в мире по количеству видео, удаленных во II квартале этого года в TikTok за нарушения правил платформы, говорится в отчете сервиса. За указанный период были заблокированы 4,76 млн роликов — на 27% больше, чем в I квартале.

Лидером по числу удаленного контента являются США: за апрель-июнь TikTok удалил 11,43 млн видео авторов из этой страны. При этом по сравнению с январем-мартом показатель вырос сильнее, чем в России — на 33,9%. Второе место в рейтинге занимает Пакистан (9,85 млн удаленных видео; +51% к I кварталу), третье — Бразилия (7,49 млн; +22,2%), пятое — Индонезия (4,74 млн; +72%).

Всего за II квартал TikTok удалил 81,52 млн роликов, нарушающих правила сервиса. Это на 31,6% больше, чем в I квартале, но не превышает 1% от общего числа загруженных. Большинство контента — 41,3% — заблокировали за нарушение политики в отношении безопасности несовершеннолетних. Под эту категорию подпадают видео, демонстрирующие насилие, эксплуатацию или наготу лиц младше 18 лет.

Каждое пятое (20,9%) из удаленных видео касалось преступной деятельности, продвижения или торговли наркотиками, табаком, алкоголем и другими контролируемыми веществами или поднадзорными товарами. Еще в 14% изображалась нагота и сексуальная активность взрослых лиц, в 7,7% — жестокость, насилие и прочий шокирующий контент, в 6,8% — притеснение и травля, в 5,3% — суицид и самоповреждения, в 2,2% — проявление ненависти, в 1,1% — насилие и экстремизм. Менее 1% роликов содержали дезинформацию и вредные сведения. Отмечается, что с апреля по июнь TikTok удалил 27 518 видео с ложной информацией о COVID-19.

В пресс-службе сервиса отметили, что 93% из обнаруженных и подлежащих удалению видео были заблокированы в течение суток после публикации. В 87,5% случаев у удаленного контента было нулевое количество просмотров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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