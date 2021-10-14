Россия заняла 4 место в мире по числу удаленных за нарушения видео в TikTok

Каждое пятое (20,9%) из удаленных видео касалось преступной деятельности, продвижения или торговли наркотиками, табаком, алкоголем и другими контролируемыми веществами или поднадзорными товарами. Еще в 14% изображалась нагота и сексуальная активность взрослых лиц, в 7,7% — жестокость, насилие и прочий шокирующий контент, в 6,8% — притеснение и травля, в 5,3% — суицид и самоповреждения, в 2,2% — проявление ненависти, в 1,1% — насилие и экстремизм. Менее 1% роликов содержали дезинформацию и вредные сведения. Отмечается, что с апреля по июнь TikTok удалил 27 518 видео с ложной информацией о COVID-19.