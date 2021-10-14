Россия заняла 4 место в мире по числу удаленных за нарушения видео в TikTok
Россия заняла четвертое место в мире по количеству видео, удаленных во II квартале этого года в TikTok за нарушения правил платформы, говорится в отчете сервиса. За указанный период были заблокированы 4,76 млн роликов — на 27% больше, чем в I квартале.
Лидером по числу удаленного контента являются США: за апрель-июнь TikTok удалил 11,43 млн видео авторов из этой страны. При этом по сравнению с январем-мартом показатель вырос сильнее, чем в России — на 33,9%. Второе место в рейтинге занимает Пакистан (9,85 млн удаленных видео; +51% к I кварталу), третье — Бразилия (7,49 млн; +22,2%), пятое — Индонезия (4,74 млн; +72%).
Всего за II квартал TikTok удалил 81,52 млн роликов, нарушающих правила сервиса. Это на 31,6% больше, чем в I квартале, но не превышает 1% от общего числа загруженных. Большинство контента — 41,3% — заблокировали за нарушение политики в отношении безопасности несовершеннолетних. Под эту категорию подпадают видео, демонстрирующие насилие, эксплуатацию или наготу лиц младше 18 лет.
Каждое пятое (20,9%) из удаленных видео касалось преступной деятельности, продвижения или торговли наркотиками, табаком, алкоголем и другими контролируемыми веществами или поднадзорными товарами. Еще в 14% изображалась нагота и сексуальная активность взрослых лиц, в 7,7% — жестокость, насилие и прочий шокирующий контент, в 6,8% — притеснение и травля, в 5,3% — суицид и самоповреждения, в 2,2% — проявление ненависти, в 1,1% — насилие и экстремизм. Менее 1% роликов содержали дезинформацию и вредные сведения. Отмечается, что с апреля по июнь TikTok удалил 27 518 видео с ложной информацией о COVID-19.
В пресс-службе сервиса отметили, что 93% из обнаруженных и подлежащих удалению видео были заблокированы в течение суток после публикации. В 87,5% случаев у удаленного контента было нулевое количество просмотров.