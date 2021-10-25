Google выплатил России больше 32 млн рублей штрафов
Представитель компании Google Марко Панчини на встрече с депутатами Госдумы сообщил, что корпорация оплатила больше 32 млн руб. штрафов за неудаление «запрещенного контента» по требованию российских властей, сообщает «Интерфакс».
«Сегодня прозвучала цифра штрафов, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют незаконный контент, на сумму 32,5 млн руб. Сегодня Марко Панчини сказал нам, что эти штрафы они оплатили», — сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин подтвердил частичную оплату штрафов Google. По его словам, компания готова оплатить все штрафы, передает ТАСС. Информацию о количестве оплаченных компанией штрафов он предложил уточнить в суде.
В конце сентября мировой районный суд назначил Google еще два штрафа за неудаление запрещенной информации на общую сумму 6,5 млн руб. Всего с начала года компании были выписаны штрафы на 39 млн руб. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в стране контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента. Ранее многомиллионные штрафы в России также получили YouTube, Facebook, TikTok и Twitter.
Субботин ранее сообщил «Ведомостям», что Роскомнадзор вызвал представителей Google на 27 октября для составления протокола за повторное неудаление запрещенной информации. После этого ведомство, по словам Субботина, направит этот протокол в суд, который определит размер штрафа. По закону компании может грозить штраф до 1/10 ее выручки.