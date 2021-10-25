Google выплатил России больше 32 млн рублей штрафов

В конце сентября мировой районный суд назначил Google еще два штрафа за неудаление запрещенной информации на общую сумму 6,5 млн руб. Всего с начала года компании были выписаны штрафы на 39 млн руб. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в стране контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента. Ранее многомиллионные штрафы в России также получили YouTube, Facebook, TikTok и Twitter.