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Google выплатил России больше 32 млн рублей штрафов

Ведомости

Представитель компании Google Марко Панчини на встрече с депутатами Госдумы сообщил, что корпорация оплатила больше 32 млн руб. штрафов за неудаление «запрещенного контента» по требованию российских властей, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня прозвучала цифра штрафов, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют незаконный контент, на сумму 32,5 млн руб. Сегодня Марко Панчини сказал нам, что эти штрафы они оплатили», — сказал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин подтвердил частичную оплату штрафов Google. По его словам, компания готова оплатить все штрафы, передает ТАСС. Информацию о количестве оплаченных компанией штрафов он предложил уточнить в суде.

В конце сентября мировой районный суд назначил Google еще два штрафа за неудаление запрещенной информации на общую сумму 6,5 млн руб. Всего с начала года компании были выписаны штрафы на 39 млн руб. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в стране контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента. Ранее многомиллионные штрафы в России также получили YouTube, Facebook, TikTok и Twitter.

Субботин ранее сообщил «Ведомостям», что Роскомнадзор вызвал представителей Google на 27 октября для составления протокола за повторное неудаление запрещенной информации. После этого ведомство, по словам Субботина, направит этот протокол в суд, который определит размер штрафа. По закону компании может грозить штраф до 1/10 ее выручки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных