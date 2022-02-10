«Коммерсантъ»: Лигу безопасного интернета покинули все операторы связи
Лигу безопасного интернета (ЛБИ), которую возглавляет Екатерина Мизулина, покинули операторы связи, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, в ЛБИ проходит процесс «реорганизации». Представитель Лиги заявил, что завершить процесс реорганизации планируется к апрелю.
По данным «Спарк-Интерфакса», из ЛБИ вышел оператор «Мегафон». До 8 февраля участниками Лиги на ее сайте значились «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком», МТС, «Лаборатория Касперского», сервис знакомств «Мамба», несколько IT-компаний и ряд некоммерческих фондов. Как сообщили изданию в «Ростелекоме», компания «давно покинула ЛБИ». «Вымпелком» сообщил, что «не осуществляет деятельности в ЛБИ». В «Мегафоне» отметили, что в 2021 г. совместно с другими компаниями создали собственный «Альянс по защите детей в цифровой среде». В МТС от комментариев отказались.
ЛБИ была основана бизнесменом и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым в 2010 г. В 2018 г. организацию возглавила дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина. Источники издания сообщают, что Малофеев с 2021 г. «отошел от поддержки ЛБИ», организация искала финансирование и «нашла нового покровителя».
ЛБИ известна борьбой «с противоправным контентом». Так, например, организация обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить рэпера Моргенштерна и журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.
В июле 2012 г. вступил в силу закон, по которому был создан единый список сайтов, страниц и сетевых адресов с информацией, содержащей опасный для детей контент. В первую очередь речь идет о детском порно, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса будет приниматься на основании постановления суда. ЛБИ планировала стать оператором онлайн-реестра запрещенных сайтов, но в итоге эти полномочия были переданы Роскомнадзору.