«Коммерсантъ»: Лигу безопасного интернета покинули все операторы связи

В июле 2012 г. вступил в силу закон, по которому был создан единый список сайтов, страниц и сетевых адресов с информацией, содержащей опасный для детей контент. В первую очередь речь идет о детском порно, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса будет приниматься на основании постановления суда. ЛБИ планировала стать оператором онлайн-реестра запрещенных сайтов, но в итоге эти полномочия были переданы Роскомнадзору.