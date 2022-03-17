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Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении работы WhatsApp

Ведомости

Роскомнадзор не принимает меры по ограничению доступа к мессенджеру WhatsApp на территории России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Таким образом Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе приложения, которые многие пользователи связали с ограничением работы ресурсов Meta.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», — говорится в сообщении. 

В РКН подчеркнули, что жалобы на перебои в работе WhatsApp поступали не только из России, но и из других стран. Эта ситуация напоминает глобальный сбой сервисов Meta в октябре 2021 г., добавили в ведомстве. Ответственность за них взяла на себя сама компания.

Ранее регулятор потребовал ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине.

Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. В итоге соцсеть Instagram была заблокирована в России 14 марта. Компанию Meta Генпрокуратура попросила суд признать экстремистской организацией. Доступ к Facebook был ограничен еще 4 марта в ответ на блокировку страниц ряда государственных российских СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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