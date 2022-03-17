Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении работы WhatsApp

В РКН подчеркнули, что жалобы на перебои в работе WhatsApp поступали не только из России, но и из других стран. Эта ситуация напоминает глобальный сбой сервисов Meta в октябре 2021 г., добавили в ведомстве. Ответственность за них взяла на себя сама компания.