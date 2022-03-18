Фестиваль «Пикник «Афиши» не состоится в 2022 году
Ежегодный музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» не состоится в 2022 г., говорится в сообщении на сайте «Афиши». Мероприятие планировалось провести в Москве и впервые в Санкт-Петербурге.
«Пикника «Афиши» в этом году не будет. В нынешнем нестабильном мире проведение фестиваля практически невозможно. У нас были огромные планы на проведение Пикника аж в двух городах (Москве и Петербурге), но, к сожалению, им не суждено сбыться в 2022-м. Это обидно, но мы продолжаем работать», — говорится в сообщении. Организаторы рассказали, что у них есть «большие планы» на фестиваль и другие концерты в Москве и других городах в будущем, и выразили надежду, что это будет возможно «в самое ближайшее время».
«Пикник Афиши» проводился в Москве с 2004 г. Согласно странице мероприятия во «ВКонтакте», это один из крупнейших музыкальных фестивалей на открытом воздухе в Москве. Последний раз он проводился в 2019 г., а в 2020 и 2021 гг. был отменен из-за пандемии коронавируса.