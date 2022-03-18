Фестиваль «Пикник «Афиши» не состоится в 2022 году

«Пикника «Афиши» в этом году не будет. В нынешнем нестабильном мире проведение фестиваля практически невозможно. У нас были огромные планы на проведение Пикника аж в двух городах (Москве и Петербурге), но, к сожалению, им не суждено сбыться в 2022-м. Это обидно, но мы продолжаем работать», — говорится в сообщении. Организаторы рассказали, что у них есть «большие планы» на фестиваль и другие концерты в Москве и других городах в будущем, и выразили надежду, что это будет возможно «в самое ближайшее время».