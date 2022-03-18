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Фестиваль «Пикник «Афиши» не состоится в 2022 году

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Ежегодный музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» не состоится в 2022 г., говорится в сообщении на сайте «Афиши». Мероприятие планировалось провести в Москве и впервые в Санкт-Петербурге.

«Пикника «Афиши» в этом году не будет. В нынешнем нестабильном мире проведение фестиваля практически невозможно. У нас были огромные планы на проведение Пикника аж в двух городах (Москве и Петербурге), но, к сожалению, им не суждено сбыться в 2022-м. Это обидно, но мы продолжаем работать», — говорится в сообщении. Организаторы рассказали, что у них есть «большие планы» на фестиваль и другие концерты в Москве и других городах в будущем, и выразили надежду, что это будет возможно «в самое ближайшее время».

«Пикник Афиши» проводился в Москве с 2004 г. Согласно странице мероприятия во «ВКонтакте», это один из крупнейших музыкальных фестивалей на открытом воздухе в Москве. Последний раз он проводился в 2019 г., а в 2020 и 2021 гг. был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных