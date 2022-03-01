The Killers, Green Day и Imagine Dragons отменили концерты в России

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщал, что отмена выступлений коснулась и концертов классической музыки. Отменяются и переносятся мартовские выступления пианистов и оперных певцов в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. В Московской филармонии были также отменены концерты дирижеров Филиппа Херревеге, Семена Бычкова, Кристофа Эшенбаха, пианиста Ефима Бронфмана, скрипача Николая Цнайдера, тенора Петра Бечалы.