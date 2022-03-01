The Killers, Green Day и Imagine Dragons отменили концерты в России
Американские рок-группы The Killers, Green Day и Imagine Dragons отменили свои концерты в России из-за военной операции на Украине, сообщает ТАСС. Британская рок-группа Franz Ferdinand также не сможет выступить в Москве 1 июля из-за текущей международной ситуации.
«Концерт Franz Ferdinand, запланированный 1 июля в Москве, отменяется. По вопросам возврата билетов [просим] обращаться по месту их приобретения», — говорится в сообщении организатора гастролей.
The Killers не приедет на московский фестиваль Park Live 16 июля, отмечает агентство. Организаторы музыкального события ранее уведомили, что от выступления 10 июля отказался Игги Поп.
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщал, что отмена выступлений коснулась и концертов классической музыки. Отменяются и переносятся мартовские выступления пианистов и оперных певцов в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. В Московской филармонии были также отменены концерты дирижеров Филиппа Херревеге, Семена Бычкова, Кристофа Эшенбаха, пианиста Ефима Бронфмана, скрипача Николая Цнайдера, тенора Петра Бечалы.