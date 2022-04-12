«Радио Свобода» могут оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент
Радиостанции «Свобода» (признана Минюстом СМИ-иноагентом) может грозить штраф в размере 64 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию со своего сайта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Мирового суда Москвы.
«В суд поступили 16 протоколов в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, когда ее удаление обязательно по закону РФ). Организации грозит штраф на сумму 64 млн руб.», - говорится в сообщении.
4 марта Роскомнадзор ограничил доступ в России к русскоязычному сайту «Радио Свобода» и изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры.
В обоих случаях основанием для ограничения указано нарушение ст. 15.3 закона «Об информационных технологиях и защите информации». Статья определяет порядок ограничения доступа к информации, которая распространяется с нарушением закона.