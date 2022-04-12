«Радио Свобода» могут оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент

«В суд поступили 16 протоколов в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, когда ее удаление обязательно по закону РФ). Организации грозит штраф на сумму 64 млн руб.», - говорится в сообщении.