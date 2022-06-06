Эксперты назвали самые популярные у россиян англицизмы
Самым популярным англицизмом в речи россиян является слово «фейк», следует из данных исследования, подготовленного ко Дню русского языка образовательной платформой Skillbox и аналитическим агентством ResearchMe. Исследование проводилось методом опроса, респонденты — более 1200 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
Каждый десятый опрошенный чаще всего употребляет слово «хайп», 8% респондентов отвечали, что наиболее часто используют слово «митинг», 7% употребляют в речи слова «аппрув» и «уик-энд». При этом самыми раздражающими англицизмами, по признанию участников исследования, для них являются слова «краш» (11%), «брейншторм» (3%) и «дедлайн» (3%).
Результаты проведенного исследования показывают, что абсолютное большинство респондентов отмечают активное появление новых сленговых выражений (83% опрошенных). Более четверти — 28% — выразили позитивное отношение к этой тенденции, считая появление новых слов естественным процессом, обогащающим речь. Самыми толерантными к языковым нововведениям оказались опрошенные возрастом 25-34 года.
Число тех, кто негативно относится к англицизмам, выше — 42% опрошенных. Чаще всего отрицательно к ним относятся люди в возрасте от 35 до 55 лет (54%).
Среди причин, объясняющих распространение англицизмов и сленговых выражений, россияне чаще всего отмечают влияние интернета, цифровизацию повседневной жизни, поп-культурные веяния и молодежные тенденции.