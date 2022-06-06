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Эксперты назвали самые популярные у россиян англицизмы

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Самым популярным англицизмом в речи россиян является слово «фейк», следует из данных исследования, подготовленного ко Дню русского языка образовательной платформой Skillbox и аналитическим агентством ResearchMe. Исследование проводилось методом опроса, респонденты — более 1200 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Каждый десятый опрошенный чаще всего употребляет слово «хайп», 8% респондентов отвечали, что наиболее часто используют слово «митинг», 7% употребляют в речи слова «аппрув» и «уик-энд». При этом самыми раздражающими англицизмами, по признанию участников исследования, для них являются слова «краш» (11%), «брейншторм» (3%) и «дедлайн» (3%).

Результаты проведенного исследования показывают, что абсолютное большинство респондентов отмечают активное появление новых сленговых выражений (83% опрошенных). Более четверти — 28% — выразили позитивное отношение к этой тенденции, считая появление новых слов естественным процессом, обогащающим речь. Самыми толерантными к языковым нововведениям оказались опрошенные возрастом 25-34 года.

Число тех, кто негативно относится к англицизмам, выше — 42% опрошенных. Чаще всего отрицательно к ним относятся люди в возрасте от 35 до 55 лет (54%).

Среди причин, объясняющих распространение англицизмов и сленговых выражений, россияне чаще всего отмечают влияние интернета, цифровизацию повседневной жизни, поп-культурные веяния и молодежные тенденции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных