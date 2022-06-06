Эксперты назвали самые популярные у россиян англицизмы

Каждый десятый опрошенный чаще всего употребляет слово «хайп», 8% респондентов отвечали, что наиболее часто используют слово «митинг», 7% употребляют в речи слова «аппрув» и «уик-энд». При этом самыми раздражающими англицизмами, по признанию участников исследования, для них являются слова «краш» (11%), «брейншторм» (3%) и «дедлайн» (3%).