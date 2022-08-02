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Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Ведомости

Мировой суд в Москве зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении мессенджера Telegram, передает «Интерфакс». Мессенджеру грозит штраф в размере до 4 млн руб. 

«Сервису вменяют отказ удалять контент, запрещенный в России (ч. 2 ст. 13.41 КОАП)», — говорится в сообщении агентства. Суд рассмотрит протокол 16 августа.

В феврале Telegram оплатил штрафы на сумму 11 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию. Они были назначены на основании решения Таганского суда Москвы. В декабре прошлого года Telegram уже оплачивал штрафы по шести аналогичным делам на сумму 15 млн руб.

Google также неоднократно штрафовали в России за неудаление запрещенного контента. Всего в 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении компании 21 протокол, сумма штрафов достигла 58 млн руб. В ведомстве сообщали, что у Google неудаленными остаются более 2600 материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных