Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

В феврале Telegram оплатил штрафы на сумму 11 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию. Они были назначены на основании решения Таганского суда Москвы. В декабре прошлого года Telegram уже оплачивал штрафы по шести аналогичным делам на сумму 15 млн руб.