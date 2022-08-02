Telegram могут оштрафовать на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент
Мировой суд в Москве зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении мессенджера Telegram, передает «Интерфакс». Мессенджеру грозит штраф в размере до 4 млн руб.
«Сервису вменяют отказ удалять контент, запрещенный в России (ч. 2 ст. 13.41 КОАП)», — говорится в сообщении агентства. Суд рассмотрит протокол 16 августа.
В феврале Telegram оплатил штрафы на сумму 11 млн руб. за отказ удалить запрещенную в России информацию. Они были назначены на основании решения Таганского суда Москвы. В декабре прошлого года Telegram уже оплачивал штрафы по шести аналогичным делам на сумму 15 млн руб.
Google также неоднократно штрафовали в России за неудаление запрещенного контента. Всего в 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении компании 21 протокол, сумма штрафов достигла 58 млн руб. В ведомстве сообщали, что у Google неудаленными остаются более 2600 материалов.
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