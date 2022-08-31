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В «Яндекс Картах» появилась возможность делиться любимыми местами

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В сервисе «Яндекс Карты» стала доступна функция, которая позволяет делиться с другими пользователями списком любимых мест, как плейлистом из музыкальных сервисов, об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

«Создаются списки из любых объектов и организаций на карте. Причем пользователь, как настоящий редактор, может придумать к ним завлекательный заголовок и описание, а также дать комментарии к каждому месту. Кроме того, списку можно выбрать иконку, которая будет отображаться на карте над всеми местами из него. Так места выделятся среди прочих, что пригодится, например, если нужно спланировать, в каком порядке всё посещать», — сказано в сообщении.

Уточняется, что список может содержать максимум 1000 мест. Пользователи могут делиться любимыми местами с помощью ссылки и подписываться на понравившиеся им списки, в таком случае они отобразятся в разделе «Закладки и мой транспорт».

В компании отметили, что такие списки уже создали ГМИИ им. А. С. Пушкина с «морозовскими» местами, связанными со знаменитыми коллекционерами Иваном и Михаилом Морозовыми, и Третьяковская галерея — с адресами изображенных на картинах из собрания местах Москвы. Также подобные списки сформировали Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, Эрмитаж и Дом культуры «ГЭС-2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных