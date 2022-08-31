В «Яндекс Картах» появилась возможность делиться любимыми местами

«Создаются списки из любых объектов и организаций на карте. Причем пользователь, как настоящий редактор, может придумать к ним завлекательный заголовок и описание, а также дать комментарии к каждому месту. Кроме того, списку можно выбрать иконку, которая будет отображаться на карте над всеми местами из него. Так места выделятся среди прочих, что пригодится, например, если нужно спланировать, в каком порядке всё посещать», — сказано в сообщении.