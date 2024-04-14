В сетке вещания российских телеканалов нет программ к юбилею Пугачевой
В сетку вещания российских телеканалов не включены праздничные программы, посвященные юбилею певицы Аллы Пугачевой, следует из расписания программ на онлайн-платформе «Смотрим».
Пугачева отметит 75-летний юбилей 15 апреля.
В 2019 г. российские каналы в 70-летний юбилей певицы выпускали праздничные концерты, посвященные Пугачевой. 14 апреля на «Первом канале» показали концерт «Подарок для Аллы», телеканал «Россия 1», в свою очередь, транслировал поздравление «С днем рождения, Алла!».
27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Telegram-канале написал, что в ответ на его запрос в Генпрокуратуре началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом.
29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не осведомлены о возможном рассмотрении обращения Генпрокуратурой РФ с целью признания Пугачевой иностранным агентом.
Муж певицы телеведущий Максим Галкин был включен в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Пугачевой и детьми уехал из России.