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В сетке вещания российских телеканалов нет программ к юбилею Пугачевой

Ведомости

В сетку вещания российских телеканалов не включены праздничные программы, посвященные юбилею певицы Аллы Пугачевой, следует из расписания программ на онлайн-платформе «Смотрим».

Пугачева отметит 75-летний юбилей 15 апреля.

В 2019 г. российские каналы в 70-летний юбилей певицы выпускали праздничные концерты, посвященные Пугачевой. 14 апреля на «Первом канале» показали концерт «Подарок для Аллы», телеканал «Россия 1», в свою очередь, транслировал поздравление «С днем рождения, Алла!».

27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Telegram-канале написал, что в ответ на его запрос в Генпрокуратуре началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом.

29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не осведомлены о возможном рассмотрении обращения Генпрокуратурой РФ с целью признания Пугачевой иностранным агентом.

Муж певицы телеведущий Максим Галкин был включен в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Пугачевой и детьми уехал из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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