Галкин и Пугачева опубликовали фотографию из Латвии
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) находятся в Латвии, сообщил Галкин в Instagram (принадлежит Meta, экстремистская и запрещенная организация в РФ).
«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!», – написал телеведущий, прикрепив совместную фотографию с супругой.
2 ноября СМИ сообщили, что Пугачева прибыла в Россию, она была замечена на Ленинградском вокзале в Москве. После обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Галкин заявил, что не будет покидать еврейское государство и будет помогать израильскому народу.
Галкина включили в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Пугачевой и детьми уехал из России.
В начале октября несколько концертных площадок в Астане и Алма-Ате закрылись на ремонт перед приездом Галкина в Казахстан. Юморист на своей странице Instagram поинтересовался, может ли он помочь залам с ремонтом, поскольку «уж очень хочет увидеться со зрителями».
Кроме того, об отмене своих выступлений в Астане и Алма-Ате телеведущий сообщал в августе. По его словам, казахстанские власти ввели «фактически негласный запрет» на его выступления в стране.