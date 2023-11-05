Галкин и Пугачева опубликовали фотографию из Латвии

В начале октября несколько концертных площадок в Астане и Алма-Ате закрылись на ремонт перед приездом Галкина в Казахстан. Юморист на своей странице Instagram поинтересовался, может ли он помочь залам с ремонтом, поскольку «уж очень хочет увидеться со зрителями».