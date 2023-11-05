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Общество

Галкин и Пугачева опубликовали фотографию из Латвии

Ведомости

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) находятся в Латвии, сообщил Галкин в Instagram (принадлежит Meta, экстремистская и запрещенная организация в РФ).

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!», – написал телеведущий, прикрепив совместную фотографию с супругой.

2 ноября СМИ сообщили, что Пугачева прибыла в Россию, она была замечена на Ленинградском вокзале в Москве. После обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Галкин заявил, что не будет покидать еврейское государство и будет помогать израильскому народу.

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Галкина включили в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с Пугачевой и детьми уехал из России. 

В начале октября несколько концертных площадок в Астане и Алма-Ате закрылись на ремонт перед приездом Галкина в Казахстан. Юморист на своей странице Instagram поинтересовался, может ли он помочь залам с ремонтом, поскольку «уж очень хочет увидеться со зрителями».

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Кроме того, об отмене своих выступлений в Астане и Алма-Ате телеведущий сообщал в августе. По его словам, казахстанские власти ввели «фактически негласный запрет» на его выступления в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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