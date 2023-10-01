В Казахстане закрылись на ремонт площадки, где должен был выступить Галкин

«Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?», – написал Галкин. Артист уточнил, что все билеты на концерты были проданы.