В Казахстане закрылись на ремонт площадки, где должен был выступить Галкин
Несколько концертных площадок в Астане и Алма-Ате закрылись перед приездом юмористом Максима Галкина в Казахстан (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили концертные залы Qazaqstan и Дворец Республики в Алма-Ате.
«С 4 по 10 октября 2023 г. ГКП «Астана Су Арнасы» будут проведены технические работы на сетях водопровода <...>. В связи с этим, все мероприятия в Центральном концертном зале «Qazaqstan» в указанные сроки будут отменены», – сообщили в Qazaqstan 29 сентября.
Дворец Республики в Алма-Ате 1 октября приостановил работу в связи с «аварийным состоянием механики сцены» на две недели, говорится в соцсетях площадки.
Концерты Галкина в этих городах должны были состояться 8 и 9 октября. Юморист на своей странице Instagram (принадлежит Meta – признана экстремистской и запрещена в РФ) поинтересовался, может ли он помочь залам с ремонтом.
«Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?», – написал Галкин. Артист уточнил, что все билеты на концерты были проданы.
Галкин сообщал об отмене своих выступлений в Астане и Алма-Ате в августе. Он заявлял, что казахстанские власти ввели «фактически негласный запрет» на его выступления в стране.
Весной прошлого года Галкин вместе со своей супругой, певицей Аллой Пугачевой с детьми уехали в Израиль. В начале мая 2023 г. Пугачева приезжала в столицу, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая на 59-м году жизни после тяжелой болезни. Галкина внесли в список иностранных агентов в сентябре 2022 г.