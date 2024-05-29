В Армении назвали условие возобновления вещания «Первого канала»
Трансляция российского «Первого канала» в общественном мультиплексе Армении будет возобновлена после того, как компания погасит задолженность перед телерадиовещательной сетью республики. Об этом заявил председатель комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян.
«Вопрос этот сугубо экономический. У телерадиовещательной сети Армении – контракт с российским "Первым каналом", по которому последний обязан ежемесячно покрывать расходы на вещание – порядка $3000. Такую же сумму платят и местные каналы, транслируемые в столице», – рассказал Акопян агентству «Sputnik Армения».
По его словам, задержки с оплатой возникают у российского канала не впервые, но раньше в Армении были другие законодательные нормы, а сейчас новые правила.
О временной приостановке трансляции «Первого канала» в Армении сообщил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян, передавало агентство «Арменпресс». По словам чиновника, телеканал накопил долг за 2,5 месяца.
7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике запретят показ российских телеканалов, если те проигнорируют многочисленные требования властей уважительно относиться к стране. По словам политика, Ереван готов «много раз просить» их об этом, поскольку Россия и Армения поддерживают дружественные отношения.