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В Армении назвали условие возобновления вещания «Первого канала»

Ведомости

Трансляция российского «Первого канала» в общественном мультиплексе Армении будет возобновлена после того, как компания погасит задолженность перед телерадиовещательной сетью республики. Об этом заявил председатель комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян.

«Вопрос этот сугубо экономический. У телерадиовещательной сети Армении – контракт с российским "Первым каналом", по которому последний обязан ежемесячно покрывать расходы на вещание – порядка $3000. Такую же сумму платят и местные каналы, транслируемые в столице», – рассказал Акопян агентству «Sputnik Армения».

По его словам, задержки с оплатой возникают у российского канала не впервые, но раньше в Армении были другие законодательные нормы, а сейчас новые правила.

О временной приостановке трансляции «Первого канала» в Армении сообщил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян, передавало агентство «Арменпресс». По словам чиновника, телеканал накопил долг за 2,5 месяца.

7 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в республике запретят показ российских телеканалов, если те проигнорируют многочисленные требования властей уважительно относиться к стране. По словам политика, Ереван готов «много раз просить» их об этом, поскольку Россия и Армения поддерживают дружественные отношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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