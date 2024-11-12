Суд в Москве назначил штрафы экс-главному редактору Brief и его заместителю
Таганский районный суд привлек к административной ответственности экс-главного редактора Telegram-канала Brief Владимира Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову (канал и лица признаны в РФ иностранными агентами). Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции Москвы.
Дергачев и Винокурова признаны виновными в совершении правонарушений, которые предусмотрены ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил им штраф в размере 30 000 руб.
В августе Минюст внес в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «Brief важное», Brief, «Незыгарь»
13 сентября в реестре иностранных агентов Минюста появились новые названия Telegram-каналов: НZГ (он же «Незыгарь» (считается в России иноагентом)), «НЕЗЫГАР», «НЕГЫЗАР@» и НZГ. Russica, «Еж/дневник» и «Еж/главное». 25 сентября агентство «РИА Новости» со ссылкой на суд сообщало, что на Дергачева и Винокурову составили протоколы за нарушение закона об иноагентах.