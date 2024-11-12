Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

Суд в Москве назначил штрафы экс-главному редактору Brief и его заместителю

Ведомости

Таганский районный суд привлек к административной ответственности экс-главного редактора Telegram-канала Brief Владимира Дергачева и его заместителя Екатерину Винокурову (канал и лица признаны в РФ иностранными агентами). Об этом сообщается в канале судов общей юрисдикции Москвы.

Дергачев и Винокурова признаны виновными в совершении правонарушений, которые предусмотрены ч. 5 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил им штраф в размере 30 000 руб.

В августе Минюст внес в реестр иностранных агентов Telegram-каналы «Brief важное», Brief, «Незыгарь» (считается в России иноагентом) и «Сирена» (считается в России иноагентом). После этого каналы изменили свои названия. Роскомнадзор в комментарии «РИА Новости» объяснял, что каналы обязаны продолжать маркировку материалов даже после смены названия или электронного адреса. В ведомстве также рассказали, что в отношении администраторов каналов рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.

13 сентября в реестре иностранных агентов Минюста появились новые названия Telegram-каналов: НZГ (он же «Незыгарь» (считается в России иноагентом)), «НЕЗЫГАР», «НЕГЫЗАР@» и НZГ. Russica, «Еж/дневник» и «Еж/главное». 25 сентября агентство «РИА Новости» со ссылкой на суд сообщало, что на Дергачева и Винокурову составили протоколы за нарушение закона об иноагентах.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных