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«Коммерсантъ» заявил о возможном переезде

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«Коммерсантъ» заявил, что вырос из нынешнего офиса издания в «Башне на набережной» в «Москва-сити», сообщили в газете.

В сообщении говорится, что на данный момент «Коммерсантъ» модернизирует работу редакционных и коммерческих служб, запускает новые проекты и пересматривает старые. Одновременно с этим работники возвращаются в офис с удаленной работы.

Новый офис издательского дома будет находиться в центре Москвы, в Оружейном переулке.

«Релокации делают нас только сильнее», – говорится в сообщении.

Офис издания в Оружейном переулке станет пятым за всю историю его существования. Все они также находились в Москве. Первый – на Хорошевском шосс, 17, второй, где издание прожило 20 лет, – на Врубеля 4. В 2015 г. «Коммерсантъ» переместился на Рублевское шоссе, а в 2020 г. – в «Москва-сити».

Единственный крупный офисный комплекс в Оружейном переулке – бизнес-центр «Оружейный» на 183 300 кв. м. Его строительство начинала в 2006 г. компания «Дон-строй». Но в ходе кризиса 2008–2009 гг. он перешел Сбербанку и структурам миллиардера Алишера Усманова. Сейчас, согласно «СПАРК-Интерфаксу», он на 50% принадлежит входящей в «ЮСМ Телеком» фирме «Цифровые бизнес-решения» и на 50% – компании «Сбербанк инвестментс лимитед». Сейчас в этом объекте находится офис сотового оператора «Мегафон». В 2020 г. приобретение «Оружейного» рассматривал Центробанк, но эта сделка так и не состоялась. Издательский дом «Коммерсантъ» также рассматривал возможность переезда в этот комплекс в 2018 г., когда на месте офиса редакции на ул. Врубеля было решено построить жилой комплекс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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