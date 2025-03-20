«Коммерсантъ» заявил о возможном переезде

Единственный крупный офисный комплекс в Оружейном переулке – бизнес-центр «Оружейный» на 183 300 кв. м. Его строительство начинала в 2006 г. компания «Дон-строй». Но в ходе кризиса 2008–2009 гг. он перешел Сбербанку и структурам миллиардера Алишера Усманова. Сейчас, согласно «СПАРК-Интерфаксу», он на 50% принадлежит входящей в «ЮСМ Телеком» фирме «Цифровые бизнес-решения» и на 50% – компании «Сбербанк инвестментс лимитед». Сейчас в этом объекте находится офис сотового оператора «Мегафон». В 2020 г. приобретение «Оружейного» рассматривал Центробанк, но эта сделка так и не состоялась. Издательский дом «Коммерсантъ» также рассматривал возможность переезда в этот комплекс в 2018 г., когда на месте офиса редакции на ул. Врубеля было решено построить жилой комплекс.