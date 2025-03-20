«Коммерсантъ» заявил о возможном переезде
«Коммерсантъ» заявил, что вырос из нынешнего офиса издания в «Башне на набережной» в «Москва-сити», сообщили в газете.
В сообщении говорится, что на данный момент «Коммерсантъ» модернизирует работу редакционных и коммерческих служб, запускает новые проекты и пересматривает старые. Одновременно с этим работники возвращаются в офис с удаленной работы.
Новый офис издательского дома будет находиться в центре Москвы, в Оружейном переулке.
«Релокации делают нас только сильнее», – говорится в сообщении.
Офис издания в Оружейном переулке станет пятым за всю историю его существования. Все они также находились в Москве. Первый – на Хорошевском шосс, 17, второй, где издание прожило 20 лет, – на Врубеля 4. В 2015 г. «Коммерсантъ» переместился на Рублевское шоссе, а в 2020 г. – в «Москва-сити».
Единственный крупный офисный комплекс в Оружейном переулке – бизнес-центр «Оружейный» на 183 300 кв. м. Его строительство начинала в 2006 г. компания «Дон-строй». Но в ходе кризиса 2008–2009 гг. он перешел Сбербанку и структурам миллиардера Алишера Усманова. Сейчас, согласно «СПАРК-Интерфаксу», он на 50% принадлежит входящей в «ЮСМ Телеком» фирме «Цифровые бизнес-решения» и на 50% – компании «Сбербанк инвестментс лимитед». Сейчас в этом объекте находится офис сотового оператора «Мегафон». В 2020 г. приобретение «Оружейного» рассматривал Центробанк, но эта сделка так и не состоялась. Издательский дом «Коммерсантъ» также рассматривал возможность переезда в этот комплекс в 2018 г., когда на месте офиса редакции на ул. Врубеля было решено построить жилой комплекс.