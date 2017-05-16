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ЦБ предоставил финансовые гарантии РНПК
Совет директоров ЦБ согласовал предоставление гарантии Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) на 49,7 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник. При создании РНПК был заявлен уставный капитал в 71 млрд руб. В настоящее время оплаченный капитал РНПК превышает 21,3 млрд руб. Чтобы увеличить удержание рисков (с 10 млрд до 71 млрд руб.), РНПК обратилась к ЦБ с просьбой предоставить гарантию на разницу между сформированным и заявленным уставным капиталом. Интерфакс
«Уралсиб» присоединил Башпромбанк и банк БФА
К банку «Уралсиб» присоединены Башпромбанк и банк «Балтийское финансовое агентство» (БФА), следует из сообщения на сайте «Уралсиба». Все розничные и корпоративные клиенты объединенного банка со 2 мая 2017 г. обслуживаются по единым стандартам и на единой технологической платформе. Капитал объединенного банка, по подсчетам «Ведомостей», может составить 70,3 млрд руб. Ведомости