Статья опубликована в № 4325 от 22.05.2017 под заголовком: Из Петербурга в Страсбург

Из Петербурга в Страсбург

Замминистра юстиции Михаил Гальперин указом президента назначен уполномоченным России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). 33-летний Гальперин – выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета, где его научным руководителем был Валерий Мусин, учивший в свое время Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В 2010 г. Гальперин получил степень Master of Laws в магистратуре Лондонского университета и в том же году пришел в Минюст, в департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой. В 2012 г. он возглавил департамент экономического законодательства Минюста, а в 2015 г. был назначен замминистра, и в частности курировал реформу третейских судов.

Предыдущий уполномоченный Георгий Матюшкин, уходя в отставку в марте по состоянию здоровья, выразил уверенность, что искать человека на стороне не придется. А уже в апреле именно Гальперин представлял в Госдуме законопроект о ратификации 15-го протокола к Европейской конвенции, уточняющего роль ЕСПЧ по отношению к национальной правовой системе.

Это хороший выбор, считает главред «Бюллетеня Европейского суда» Юрий Берестнев: Гальперин – толковый юрист, и есть хороший повод начать с чистого листа работу с ЕСПЧ там, где она практически зашла в тупик. За последние годы Минюсту удалось выстроить достаточно эффективный механизм взаимодействия с секретариатом суда, говорит судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов: там понимают, что есть принципиальные для государства дела, требующие обоснования его позиции и всяческой защиты, и есть жалобы, не имеющие такого большого значения. Во втором случае Россия активно использует такие механизмы, как мировое соглашение и односторонняя декларация, позволяющие значительно ускорить процесс и сосредоточиться на серьезных спорах, поясняет судья. По его словам, главная проблема уполномоченного – это некий внутренний конфликт интересов: с одной стороны, он отстаивает позицию своего государства, с другой – должен отвечать за имплементацию в российское законодательство решений, которым сам же оппонировал. Такая двойственность не идет на пользу делу – прежде всего, в части исполнения решений ЕСПЧ, уверен Дедов: не случайно во многих странах подобная работа возлагается на специальные парламентские комитеты, что позволяет вынести вопросы исполнения на более высокий уровень.

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