Новый веселящий газ

Вещь недели — газовый вентиль М. Стулов / Ведомости

Чтобы поднять настроение 30-килограммовому ребенку, достаточно подарить ему 5 л гелия, обернутых тонким слоем латекса: воздушный шарик. Если ребенок мечтает взлететь в воздух, как в сказке, шариков потребуется много больше. Из расчета X = 1 куб. м He × 1 кг получаем уже 6000 шариков. В таком количестве ими можно развеселить не только детей, а вообще кого угодно.

Но главный веселящий газ все-таки не гелий, а метан. Позитивный эффект на единицу объема у него, правда, значительно меньше, но и объемы эти исчисляются уже не литрами, а миллиардами кубометров. В таких масштабах природный газ способен дарить радость и счастье уже не отдельным людям, а целым компаниям, таким как «Газпром». У него за последнее время поводов если не для безудержного веселья, то как минимум для сдержанного оптимизма более чем достаточно.

Во-первых, компания продолжает наращивать добычу и за семь месяцев 2017 г. извлекла из земли уже более 266 млрд куб. м своего эквивалента счастья. Это на 43,1 млрд куб. м, или почти на 20%, больше, чем за тот же период в прошлом году. Во-вторых, даже ставший рекордным с точки зрения экспорта 2016 год (179,3 млрд куб. м) пока меркнет в сравнении с текущим. Зима близко, держит в уме Европа, закачивая газ в подземные хранилища, и экспорт «Газпрома» показывает +12,6% (110,8 млрд куб. м) к прошлому году. Подобными темпами не то что закрепить рекорд, можно и вторую сотню миллиардов кубических метров разменять, был бы спрос.

Экспортировать счастье в таких объемах шариками уже не получается. Нужна труба – и желательно не одна. И вот он пожалуйста – еще один повод для радости: ЕС вернул «Газпрому» вентиль от дополнительных мощностей газопровода OPAL – до 12,1 млрд куб. м в год! Его можно крутить, что «Газпром» сразу же и начал делать. А параллельно можно закручивать гайки на других транзитных направлениях, через Украину например, – тоже с некоторых точек зрения позитив.

Ну и наконец, буквально вчера начали заливать фундамент под первую очередь Амурского ГПЗ. Две технологические линии завода обещают ввести в эксплуатацию в мае 2021 г. Их суммарная производительность – 14 млрд куб. м газа в год, из которого будут выделять в том числе... гелий, содержание которого в Чаяндинском месторождении очень высокое – 0,58%. Это 81,2 млн куб. м, или 16,24 млрд шариков. По последним данным Росстата, в России живет 26,36 млн детей. 616 шариков в год на каждого... Мечты сбываются?