Почему победили большевики
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Вопрос, почему именно большевики победили в октябре 1917 г., был важен для современников революции и не потерял своей актуальности сейчас. За эти 100 лет было названо множество противоречащих друг другу причин: от фанатизма сплоченной группы заговорщиков до поиска корней большевизма в народном сознании, от конспирологических версий до официальной позиции советской историографии об объективных предпосылках Октября.
После февральского восстания наиболее влиятельными левыми партиями стали эсеры и меньшевики, руководившие Петроградским и большинством губернских советов. Они образовали умеренно-социалистический блок, выступавший за длительный переходный период от капитализма к социализму. Эсеры и меньшевики были за социальное партнерство между классами, поддерживали Временное правительство и одновременно стремились контролировать его действия, чтобы закрепить революционные завоевания. Они сходились на идее «революционного оборончества», продолжения войны при отказе от захватнических целей.
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