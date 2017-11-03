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Константин Тарасов
Аналитика
Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: Почему победили большевики

Почему победили большевики

Историк Константин Тарасов о роли проигрышных и выигрышных коалиций 1917 года

Вопрос, почему именно большевики победили в октябре 1917 г., был важен для современников революции и не потерял своей актуальности сейчас. За эти 100 лет было названо множество противоречащих друг другу причин: от фанатизма сплоченной группы заговорщиков до поиска корней большевизма в народном сознании, от конспирологических версий до официальной позиции советской историографии об объективных предпосылках Октября.

После февральского восстания наиболее влиятельными левыми партиями стали эсеры и меньшевики, руководившие Петроградским и большинством губернских советов. Они образовали умеренно-социалистический блок, выступавший за длительный переходный период от капитализма к социализму. Эсеры и меньшевики были за социальное партнерство между классами, поддерживали Временное правительство и одновременно стремились контролировать его действия, чтобы закрепить революционные завоевания. Они сходились на идее «революционного оборончества», продолжения войны при отказе от захватнических целей.

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