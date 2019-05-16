Поиздержавшийся средний класс

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В апреле 2019 г. 65% респондентов – российских семей сообщили «Левада-центру», что не имеют никаких сбережений. Такая доля относительно стабильна для России с начала нулевых годов, но сейчас из группы тех, кто мог бы копить, вымывается условный средний класс, больше всего пострадавший от посткрымского кризиса и стагнации.

Опросы на тему сбережений, особенно в России, не стоит, конечно, принимать за чистую монету. Не ясно, что такое сбережения: респонденты давали ответы, пишет «Левада», исходя из собственных об этом представлений. Но значительные накопления одного – это карманные деньги другого. Для кого-то сбережения – портфель акций; другой, с ипотекой и 300 000 руб. в банке на черный день, будет говорить, что сбережений у него нет, отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.