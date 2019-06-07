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Статья опубликована в № 4829 от 07.06.2019 под заголовком: Человек недели: Андрей Белоусов

Творчество Гоголя, слова Белоусова

Как помощник президента обиделся на российский бизнес

Помощник президента по экономическим вопросам. Доктор экономических наук. Создатель целого экономического института. Заслуженный экономист России. Подтянутый седовласый мужчина в пиджаке, и все в нем дышит солидностью.

И еще рассудительный: заслушаешься, как Андрей Рэмович Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме взвешивает все за и против разных маршрутов высокоскоростной железнодорожной магистрали! Казань или Санкт-Петербург? Кто победит? Ивана (Четвертого) завоеванье или Петра (Первого) творенье? Тут, говорит помощник Белоусов, проработано, но пассажиропотока мало; там – не проработано, но пассажиропоток есть! (Я так думаю, что исход взвешивания решен Николаем Гоголем: «Два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой».)

И дружелюбный: совладельцам банка «Восточный» (кто-то под арестом, а кто-то – причина этого ареста) предлагает не тратиться на суды, а найти решение и чтоб победила дружба. (Манилов «думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество, в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами».)

И справедлив: год скоро, как вылезла на свет Божий идея помощника Белоусова, как бы это сказать-то... обобрать? речь-то шла о 500 млрд руб.! Нет, все же давайте так: обложить податями предпринимателей, кто зарабатывает не просто на откачке углеводородов из родины, а, прежде чем продать откачанное, перерабатывает его как-то. А то нехорошо: вроде и те из недр – и эти из недр, но те много платят, а эти мало.

Хотел помощник Белоусов справедливости добиться потихоньку, вышло громко; акции переработчиков этих рухнули, капитализация упала на сотни миллиардов рублей – и в конце концов его идея переродилась в проекты с государственной поддержкой. То ли несправедливость исхода схватки с недропользователями – хотелось государству помочь, а получилось, что государство им помогать будет, – то ли беспардонная публичность, почти что информационная война, которую развязали известно кто, разом смыли с помощника Белоусова и солидность с рассудительностью, и дружелюбие. Цвет русского бизнеса не додумался спросить его! И, если я правильно понимаю, ведущие российские предприниматели сделались у него дураками, а еще сами себе в ногу выстрелили! («Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека», – говорит Гоголь.)

Но что особенно печально: никто из тех, кому помощник Белоусов сказал дурака, не стал (может, пока что? пусть форум отшумит?) реагировать ни в публичной сфере, ни в судебной.

Деньги, выходит, дороже слов. Пусть себе бранится солидный человек Белоусов.

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Комментарии
Zhabua
04:11 07.06.2019
Не нервный, но в шоке от такого текста. Это не в Белоусова плевок, а в лицо миллионам нищих и голодных. "Акции переработчиков упали", ай-ай. Какой ужас! Какие мы нежные! С 2000 г. страна заработала на углеводородном буме $5-6 трлн. На эти деньги, располагая унаследованными от СССР государственной экономикой и человеческим капиталом весьма приличного качества, можно было построить новую страну. Которая как раз бы вписалась в топ-5 экономик мира по размеру ВВП. Олигархический, а потом государственно-олигархический бизнес превратили Россию в двойного донора Великобритании и ЕС - сырьевого и финансового. В страну развалин, в деиндустриализированную колониальную помойку, посреди которой даже из космоса заметен 40-миллионный Мосрегион с дивным городом-садом в пределах ЦАО. За это мы все должны быть бизнесу коленопреклоненно благодарны. Да здравствуют яхты Усманова и Абрамовича!
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