Творчество Гоголя, слова Белоусова

Евгений Разумный / Ведомости

Помощник президента по экономическим вопросам. Доктор экономических наук. Создатель целого экономического института. Заслуженный экономист России. Подтянутый седовласый мужчина в пиджаке, и все в нем дышит солидностью.

И еще рассудительный: заслушаешься, как Андрей Рэмович Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме взвешивает все за и против разных маршрутов высокоскоростной железнодорожной магистрали! Казань или Санкт-Петербург? Кто победит? Ивана (Четвертого) завоеванье или Петра (Первого) творенье? Тут, говорит помощник Белоусов, проработано, но пассажиропотока мало; там – не проработано, но пассажиропоток есть! (Я так думаю, что исход взвешивания решен Николаем Гоголем: «Два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой».)

И дружелюбный: совладельцам банка «Восточный» (кто-то под арестом, а кто-то – причина этого ареста) предлагает не тратиться на суды, а найти решение и чтоб победила дружба. (Манилов «думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество, в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами».)

И справедлив: год скоро, как вылезла на свет Божий идея помощника Белоусова, как бы это сказать-то... обобрать? речь-то шла о 500 млрд руб.! Нет, все же давайте так: обложить податями предпринимателей, кто зарабатывает не просто на откачке углеводородов из родины, а, прежде чем продать откачанное, перерабатывает его как-то. А то нехорошо: вроде и те из недр – и эти из недр, но те много платят, а эти мало.

Хотел помощник Белоусов справедливости добиться потихоньку, вышло громко; акции переработчиков этих рухнули, капитализация упала на сотни миллиардов рублей – и в конце концов его идея переродилась в проекты с государственной поддержкой. То ли несправедливость исхода схватки с недропользователями – хотелось государству помочь, а получилось, что государство им помогать будет, – то ли беспардонная публичность, почти что информационная война, которую развязали известно кто, разом смыли с помощника Белоусова и солидность с рассудительностью, и дружелюбие. Цвет русского бизнеса не додумался спросить его! И, если я правильно понимаю, ведущие российские предприниматели сделались у него дураками, а еще сами себе в ногу выстрелили! («Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека», – говорит Гоголь.)

Но что особенно печально: никто из тех, кому помощник Белоусов сказал дурака, не стал (может, пока что? пусть форум отшумит?) реагировать ни в публичной сфере, ни в судебной.

Деньги, выходит, дороже слов. Пусть себе бранится солидный человек Белоусов.