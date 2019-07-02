Бюрократы в союзе с гопниками препятствуют политической конкуренции

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Власти Москвы и Санкт-Петер­бурга разнообразными, иногда выходящими за грань фола методами стремятся ограничить доступ неугодных кандидатов на предстоящие в сентябре выборы разного уровня. Использование проверенных способов ограничения конкуренции грозит массовым недовольством горожан.

В Москве в условиях низкой популярности «Единой России» власть выдвинула под маркой независимых кандидатов действующих депутатов гордумы и известных горожанам людей. 28 июня ФБК Алексея Навального объявил, что в одном из зданий «Москва-сити» находится «фабрика подписей», где их фальсифицируют в пользу отдельных кандидатов, те обвинили Навального в провокации. Многие кандидаты и эксперты предполагают, что власть не допустит к выборам конкурентов под предлогом недостатка подписей или их недостоверности, а «правильным» претендентам помогут с их сбором с использованием адресных баз и привлекая сотрудников управ.