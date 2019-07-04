Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4848 от 05.07.2019 под заголовком: Вещь недели: Sikorsky VH-92

Трамп как Путин

Президент США добился-таки участия военной техники в параде на День независимости

Какая-то не холодная, а потешная война. Дональд Трамп, наш президент США, по-трамповски честно признается, что эээ... ну, скажем, заимствовал идею военного парада на День независимости у президента Франции Эмманюэля Макрона – но мы-то знаем, у кого на самом деле!

Естественно, у России!

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