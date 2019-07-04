Трамп как Путин

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













AFP

Какая-то не холодная, а потешная война. Дональд Трамп, наш президент США, по-трамповски честно признается, что эээ... ну, скажем, заимствовал идею военного парада на День независимости у президента Франции Эмманюэля Макрона – но мы-то знаем, у кого на самом деле!

Естественно, у России!