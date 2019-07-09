От редакции
Статья опубликована в № 4851 от 10.07.2019 под заголовком: Семейный бизнес во власти

Миллионеры на госслужбе

За последние два года совокупные семейные доходы ста самых богатых депутатов и госслужащих выросли почти в два раза

Уровень жизни россиян в целом стагнирует или снижается пять лет подряд, но число богатых людей во власти и доходы их семей растут, свидетельствует очередной рейтинг Forbes «Власть и деньги».

Традиционный рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России журнал составил, изучив декларации представителей более чем 400 ведомств и структур органов власти за 2018 г. В качестве ранжирующего показателя, как и раньше, был выбран семейный доход, т. е. сумма доходов самого представителя власти, его супруга/супруги и их несовершеннолетних детей.

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