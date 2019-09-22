Коммерческий директор Renault Россия: «Цифровая» стратегия продаж полностью себя оправдала»
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На статью «Renault не заехала в сеть» (№ 173 от 17.09.2019, стр. 11) и материал в интернете, озаглавленный «Эксперимент по продаже автомобилей в России через интернет провалился». В статье утверждается, что «эксперимент по продаже автомобилей в России через интернет провалился».
В действительности через онлайн-шоурум Renault были приобретены все 300 автомобилей Arkana из первой партии лимитированной серии Edition 1. Да, только два клиента приобрели автомобиль со 100%-ной оплатой онлайн, но, учитывая нынешнюю стоимость эквайринга, количественных показателей по продаже автомобилей со 100%-ной оплатой онлайн не ставилось.
Тем не менее эта инновационная услуга является не экспериментом, а важным шагом в нашей стратегии развития онлайн-продаж.
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