Коммерческий директор Renault Россия: «Цифровая» стратегия продаж полностью себя оправдала»

Статья опубликована в № 4904 от 23.09.2019 под заголовком: Renault Россия – пионер в области онлайн-продаж

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Евгений Разумный / Ведомости

На статью «Renault не заехала в сеть» (№ 173 от 17.09.2019, стр. 11) и материал в интернете, озаглавленный «Эксперимент по продаже автомобилей в России через интернет провалился». В статье утверждается, что «эксперимент по продаже автомобилей в России через интернет провалился».

В действительности через онлайн-шоурум Renault были приобретены все 300 автомобилей Arkana из первой партии лимитированной серии Edition 1. Да, только два клиента приобрели автомобиль со 100%-ной оплатой онлайн, но, учитывая нынешнюю стоимость эквайринга, количественных показателей по продаже автомобилей со 100%-ной оплатой онлайн не ставилось.

Тем не менее эта инновационная услуга является не экспериментом, а важным шагом в нашей стратегии развития онлайн-продаж.