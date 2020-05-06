Сделай сам: коронавирусные правила торговли

Сделай сам: коронавирусные правила торговлиLeroy Merlin показала новый вариант законопослушания
На пятой неделе «карантина», когда все уже смирились с режимом «сижу дома, работают только аптека и продуктовый», на просторах Facebook и Instagram разразился скандал. 30 апреля гендиректор магазинов товаров для дома Hoff Михаил Кучмент пожаловался своим почти 100 000 подписчиков на «недобросовестных конкурентов» в лице Leroy Merlin. Последняя, по его словам, несмотря на запреты властей Москвы и Московской области, до сих пор держит свои торговые залы открытыми для посетителей.
Leroy Merlin, судя по фото, действительно нарушает все мыслимые и немыслимые правила. Постановлениями мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева работа всей региональной розницы запрещена. Исключение составляют продовольственные магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, аптеки и столичные зоомагазины. Все остальные существуют в онлайне и работают в режиме «навынос», позволяя клиентам забирать заказы из специально оборудованных пунктов выдачи.
Все, но не Leroy Merlin. Часть магазинов этой сети как будто не прекращала обычной работы торговых залов практически ни на день с начала «карантина». Толпы людей без медицинских масок и перчаток, многометровые очереди на вход – вот что можно увидеть на опубликованных в посте Кучмента фотографиях с места событий. Пока вся страна борется с коронавирусом и большинство магазинов непродовольственного ритейла закрыто, «обнаруживаются исключения из правил, иначе говоря, двойные стандарты», написал он в Facebook и Instagram.