Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Темы недели

Сделай сам: коронавирусные правила торговли

Leroy Merlin показала новый вариант законопослушания
Ксения Вирченко
TASS

На пятой неделе «карантина», когда все уже смирились с режимом «сижу дома, работают только аптека и продуктовый», на просторах Facebook и Instagram разразился скандал. 30 апреля гендиректор магазинов товаров для дома Hoff Михаил Кучмент пожаловался своим почти 100 000 подписчиков на «недобросовестных конкурентов» в лице Leroy Merlin. Последняя, по его словам, несмотря на запреты властей Москвы и Московской области, до сих пор держит свои торговые залы открытыми для посетителей.

Leroy Merlin, судя по фото, действительно нарушает все мыслимые и немыслимые правила. Постановлениями мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева работа всей региональной розницы запрещена. Исключение составляют продовольственные магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, аптеки и столичные зоомагазины. Все остальные существуют в онлайне и работают в режиме «навынос», позволяя клиентам забирать заказы из специально оборудованных пунктов выдачи.

Все, но не Leroy Merlin. Часть магазинов этой сети как будто не прекращала обычной работы торговых залов практически ни на день с начала «карантина». Толпы людей без медицинских масок и перчаток, многометровые очереди на вход – вот что можно увидеть на опубликованных в посте Кучмента фотографиях с места событий. Пока вся страна борется с коронавирусом и большинство магазинов непродовольственного ритейла закрыто, «обнаруживаются исключения из правил, иначе говоря, двойные стандарты», написал он в Facebook и Instagram.

Вы видите 30% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных