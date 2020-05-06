Сделай сам: коронавирусные правила торговли

Все, но не Leroy Merlin. Часть магазинов этой сети как будто не прекращала обычной работы торговых залов практически ни на день с начала «карантина». Толпы людей без медицинских масок и перчаток, многометровые очереди на вход – вот что можно увидеть на опубликованных в посте Кучмента фотографиях с места событий. Пока вся страна борется с коронавирусом и большинство магазинов непродовольственного ритейла закрыто, «обнаруживаются исключения из правил, иначе говоря, двойные стандарты», написал он в Facebook и Instagram.