Рассрочка при моратории на банкротство: кому это выгодно

Что такое судебная рассрочка? Ее, согласно поправкам в закон о банкротстве, которые только что принял Совет Федерации, смогут получить должники, подпадающие под действие моратория на банкротство. Если суд дает должнику рассрочку, дело о банкротстве прекращается независимо от воли кредиторов, а обязательства должника исполняются в соответствии с графиком, утвержденным судом. Это первый в истории российского банкротства случай воплощения концепции cram down, предполагающей право суда принять план реорганизации, несмотря на возражения кредиторов.