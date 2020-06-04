Рассрочка при моратории на банкротство: кому это выгодно

Рассрочка при моратории на банкротство: кому это выгодноПоправки в закон дают предпринимателям инструмент очень ограниченного действия
Пострадавшие от коронакризиса компании получат рассрочку в исполнении обязательств. Эффективность моратория на банкротство может повыситься – в основном за счет кредиторов. Но для многих должников рассрочка окажется недоступной экономически.
Коронавирус приостановил обсуждение большой реформы законодательства о банкротстве, предусматривающей развитие реабилитационных процедур. Чтобы не допустить лавины кризисных банкротств, власть ввела на них мораторий, но сам по себе он мог лишь отсрочить неизбежное. Теперь мораторий дополнен рассрочкой.
Что такое судебная рассрочка? Ее, согласно поправкам в закон о банкротстве, которые только что принял Совет Федерации, смогут получить должники, подпадающие под действие моратория на банкротство. Если суд дает должнику рассрочку, дело о банкротстве прекращается независимо от воли кредиторов, а обязательства должника исполняются в соответствии с графиком, утвержденным судом. Это первый в истории российского банкротства случай воплощения концепции cram down, предполагающей право суда принять план реорганизации, несмотря на возражения кредиторов.