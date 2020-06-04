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Рассрочка при моратории на банкротство: кому это выгодно

Поправки в закон дают предпринимателям инструмент очень ограниченного действия
Леонид Барков
Андрей Гордеев / Ведомости

Пострадавшие от коронакризиса компании получат рассрочку в исполнении обязательств. Эффективность моратория на банкротство может повыситься – в основном за счет кредиторов. Но для многих должников рассрочка окажется недоступной экономически.

Коронавирус приостановил обсуждение большой реформы законодательства о банкротстве, предусматривающей развитие реабилитационных процедур. Чтобы не допустить лавины кризисных банкротств, власть ввела на них мораторий, но сам по себе он мог лишь отсрочить неизбежное. Теперь мораторий дополнен рассрочкой.

Что такое судебная рассрочка? Ее, согласно поправкам в закон о банкротстве, которые только что принял Совет Федерации, смогут получить должники, подпадающие под действие моратория на банкротство. Если суд дает должнику рассрочку, дело о банкротстве прекращается независимо от воли кредиторов, а обязательства должника исполняются в соответствии с графиком, утвержденным судом. Это первый в истории российского банкротства случай воплощения концепции cram down, предполагающей право суда принять план реорганизации, несмотря на возражения кредиторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных