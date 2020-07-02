Сложный процент

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Сделка Совкомбанка и Qiwi обостряет конкуренцию на рынке карт
Павел Самиев , гендиректор аналитического агентства «БизнесДром»
Евгений Разумный / Ведомости

Недавно Совкомбанк и группа Qiwi объявили о сделке: банк приобретает проект карт рассрочки «Совесть» за 6–6,5 млрд руб., а Qiwi переуступает Совкомбанку права требований к клиентам «Совести» на сумму около 9 млрд руб. Банк намерен объединить приобретенный актив со своим аналогичным проектом – картой «Халва».

Сделка имеет важные последствия для всего карточного рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных