Сложный процент

Недавно Совкомбанк и группа Qiwi объявили о сделке: банк приобретает проект карт рассрочки «Совесть» за 6–6,5 млрд руб., а Qiwi переуступает Совкомбанку права требований к клиентам «Совести» на сумму около 9 млрд руб. Банк намерен объединить приобретенный актив со своим аналогичным проектом – картой «Халва».