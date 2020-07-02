Сложный процент

Сложный процентСделка Совкомбанка и Qiwi обостряет конкуренцию на рынке карт
Недавно Совкомбанк и группа Qiwi объявили о сделке: банк приобретает проект карт рассрочки «Совесть» за 6–6,5 млрд руб., а Qiwi переуступает Совкомбанку права требований к клиентам «Совести» на сумму около 9 млрд руб. Банк намерен объединить приобретенный актив со своим аналогичным проектом – картой «Халва».
Сделка имеет важные последствия для всего карточного рынка.
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