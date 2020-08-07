630 лишних самолетов

Ситуация сложная. Если Airbus и Boeing не нажмут на авиакомпании, чтобы те исполняли свои обязательства по контрактам и покупали самолеты (даже если они им сейчас не нужны), то могут остаться без средств для поддержки производства. Но если перегнут палку, то авиакомпании могут подать заявки о банкротстве, что лишит авиапроизводителей не только нынешних, но и будущих контрактов. То есть Airbus и Boeing, с одной стороны, нужно в отсутствие новых заказов сокращать производство и издержки, с другой – держать и свои заводы, и предприятия поставщиков на уровне загрузки, достаточном для быстрого возврата к прежнему объему, когда пандемия наконец завершится. Для каждого авиапроизводителя главное сейчас не отдать конкуренту свою долю в будущих заказах, которые ведь когда-нибудь появятся.