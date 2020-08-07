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630 лишних самолетов

Airbus и Boeing продолжают выпускать новые самолеты, хотя их никто не покупает
Илья Виноградов

Airbus и Boeing соперничают десятилетиями. Но сейчас их соревнование свелось к тому, кто сможет с меньшими потерями выйти из ситуации с беспрецедентным снижением объема воздушных перевозок, из-за которого авиакомпании остались без средств на приобретение новых самолетов. Air France-KLM, Air Canada, Delta Airlines, United Airlines, Norwegian Air одна за другой отказываются принимать заказанные ими лайнеры.

Ситуация сложная. Если Airbus и Boeing не нажмут на авиакомпании, чтобы те исполняли свои обязательства по контрактам и покупали самолеты (даже если они им сейчас не нужны), то могут остаться без средств для поддержки производства. Но если перегнут палку, то авиакомпании могут подать заявки о банкротстве, что лишит авиапроизводителей не только нынешних, но и будущих контрактов. То есть Airbus и Boeing, с одной стороны, нужно в отсутствие новых заказов сокращать производство и издержки, с другой – держать и свои заводы, и предприятия поставщиков на уровне загрузки, достаточном для быстрого возврата к прежнему объему, когда пандемия наконец завершится. Для каждого авиапроизводителя главное сейчас не отдать конкуренту свою долю в будущих заказах, которые ведь когда-нибудь появятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных