Цена винаКачественное российское вино по полторы сотни рублей за бутылку – не фантастика
На российских виноградниках начался сбор урожая. По данным министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, на полуострове уже собрано более 300 т (в 2019 г. общий сбор составил 99 600 т).
Это первый сезон с момента принятия нового закона о виноградарстве и виноделии. Теперь отечественный виноград (технических – для производства вина – сортов) приобрел совершенно новый статус: официально только он может являться сырьем для производства российского вина. Вся остальная алкогольная продукция, разлитая в России, больше не является вином, о чем потребителя должны информировать и производители (на этикетке), и магазины (на полках).
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