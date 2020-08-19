Это первый сезон с момента принятия нового закона о виноградарстве и виноделии. Теперь отечественный виноград (технических – для производства вина – сортов) приобрел совершенно новый статус: официально только он может являться сырьем для производства российского вина. Вся остальная алкогольная продукция, разлитая в России, больше не является вином, о чем потребителя должны информировать и производители (на этикетке), и магазины (на полках).