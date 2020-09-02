Корпорациям хватит стартапов

Корпорациям хватит стартаповОни придумывают собственные модели технологических прорывов
Компании из традиционных отраслей редко компетентны в инновациях. Новые продукты появляются нечасто, производственные процессы отработаны, бренды консервативны. Так работает большинство FMCG-компаний.
Но и они тоже меняются. Маркетинговые исследования все чаще основываются на больших данных, продажи – на цифровых инструментах, а производство внедряет промышленный интернет. Однако крайне редко такие новшества рождаются внутри самих компаний – для этого в их структурах просто нет соответствующей функции.
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