Корпорациям хватит стартапов

Но и они тоже меняются. Маркетинговые исследования все чаще основываются на больших данных, продажи – на цифровых инструментах, а производство внедряет промышленный интернет. Однако крайне редко такие новшества рождаются внутри самих компаний – для этого в их структурах просто нет соответствующей функции.