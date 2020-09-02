37-й год наоборот

37-й год наоборотПочему Кремль спокойно реагирует на обвинения Запада в повальном душегубстве
Представьте себе сэра Невилла Чемберлена, премьер-министра Великобритании, который сидит в своем кабинете летом 1938 г. и читает утренние газеты. Из раздела международных новостей он узнает, что на процессе в Москве очередная группа высших партийных чиновников и командующих советской армии призналась в том, что они английские шпионы и по заданию британской разведки травили, вредили, взрывали, вмешивались и вообще пытались помешать бодрому прогрессу советской демократии.
Что делать? Опровергать, требовать доказательств? Так их и предъявят – пачки личных признаний осужденных. Лучше проигнорировать и оставить без внимания, прекрасно понимая, что таким образом группы советского руководства сводят между собой счеты и заодно электризуют собственный народ образом внешнего врага. А также зная, что на самом деле СССР дорожит хорошими отношениями с Великобританией и всячески стремится их расширить.