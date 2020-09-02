37-й год наоборот

Что делать? Опровергать, требовать доказательств? Так их и предъявят – пачки личных признаний осужденных. Лучше проигнорировать и оставить без внимания, прекрасно понимая, что таким образом группы советского руководства сводят между собой счеты и заодно электризуют собственный народ образом внешнего врага. А также зная, что на самом деле СССР дорожит хорошими отношениями с Великобританией и всячески стремится их расширить.