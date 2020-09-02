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37-й год наоборот

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Алексей Зубец , директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Андрей Гордеев / Ведомости

Представьте себе сэра Невилла Чемберлена, премьер-министра Великобритании, который сидит в своем кабинете летом 1938 г. и читает утренние газеты. Из раздела международных новостей он узнает, что на процессе в Москве очередная группа высших партийных чиновников и командующих советской армии призналась в том, что они английские шпионы и по заданию британской разведки травили, вредили, взрывали, вмешивались и вообще пытались помешать бодрому прогрессу советской демократии.

Что делать? Опровергать, требовать доказательств? Так их и предъявят – пачки личных признаний осужденных. Лучше проигнорировать и оставить без внимания, прекрасно понимая, что таким образом группы советского руководства сводят между собой счеты и заодно электризуют собственный народ образом внешнего врага. А также зная, что на самом деле СССР дорожит хорошими отношениями с Великобританией и всячески стремится их расширить. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных