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Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Жители двух столиц готовы подписаться на покупки

Объем рынка продаж товаров по подписке в России на порядок меньше, чем в США
Андрей Стась
Евгений Разумный / Ведомости

Исследование компании «Крок» показывает, что более 60% москвичей и петербуржцев (было опрошено 500 жителей столиц 18–55 лет) готовы пробовать модели покупки привычных товаров «по подписке». Любопытный факт, учитывая, что до недавнего времени большинство экспертов и инвесторов в России скептически относились к подписной модели продаж товаров, считая ее чуждой отечественному потребителю.

В 2019 г. Forbes со ссылкой на экспертов фонда LETA Capital и Ассоциации компаний интернет-торговли оценивал долю подписочных сервисов в общем объеме интернет-торговли в России менее чем в 1%, а весь оборот – в 16,5 млрд руб. Бизнес же вдохновляли успехи подписок в США, где их оборот около $15 млрд. А успех компании Dollar Shave Club, сервиса по регулярной доставке наборов одноразовых бритвенных станков, проданной корпорации Unilever за $1 млрд, поразил фантазию российских стартаперов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных