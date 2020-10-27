Жители двух столиц готовы подписаться на покупки

В 2019 г. Forbes со ссылкой на экспертов фонда LETA Capital и Ассоциации компаний интернет-торговли оценивал долю подписочных сервисов в общем объеме интернет-торговли в России менее чем в 1%, а весь оборот – в 16,5 млрд руб. Бизнес же вдохновляли успехи подписок в США, где их оборот около $15 млрд. А успех компании Dollar Shave Club, сервиса по регулярной доставке наборов одноразовых бритвенных станков, проданной корпорации Unilever за $1 млрд, поразил фантазию российских стартаперов.