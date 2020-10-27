Жители двух столиц готовы подписаться на покупки

Жители двух столиц готовы подписаться на покупкиОбъем рынка продаж товаров по подписке в России на порядок меньше, чем в США
Исследование компании «Крок» показывает, что более 60% москвичей и петербуржцев (было опрошено 500 жителей столиц 18–55 лет) готовы пробовать модели покупки привычных товаров «по подписке». Любопытный факт, учитывая, что до недавнего времени большинство экспертов и инвесторов в России скептически относились к подписной модели продаж товаров, считая ее чуждой отечественному потребителю.
В 2019 г. Forbes со ссылкой на экспертов фонда LETA Capital и Ассоциации компаний интернет-торговли оценивал долю подписочных сервисов в общем объеме интернет-торговли в России менее чем в 1%, а весь оборот – в 16,5 млрд руб. Бизнес же вдохновляли успехи подписок в США, где их оборот около $15 млрд. А успех компании Dollar Shave Club, сервиса по регулярной доставке наборов одноразовых бритвенных станков, проданной корпорации Unilever за $1 млрд, поразил фантазию российских стартаперов.