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Bayer покупает биотехнологическую компанию AskBio

Немецкий фармацевтический гигант рассчитывает стать лидером в генной терапии
Илья Виноградов
Bayer — компания недели /Michael Sohn / AP

Немецкая фармацевтическая компания Bayer 26 октября объявила, что достигла договоренности о приобретении частной американской биотехнологической фирмы Asklepios BioPharmaceutical, известной также как AskBio. Эта компания разрабатывает методы генной терапии с помощью модифицированных вирусов. По условиям сделки Bayer заплатит за AskBio $2 млрд сразу и еще $2 млрд в будущем – в зависимости от того, удастся ли компании AskBio достичь оговоренных сторонами результатов.

По заявлению Bayer, сделка позволит ей реализовать план по созданию внутри компании выделенного подразделения по клеточной и генной терапии. В 2019 г. немецкий фармацевтический гигант приобрел биотехнологическую компанию BlueRock Therapeutics, которая занимается разработками в области терапии с помощью стволовых клеток. Вместе с AskBio они и должны образовать новое подразделение. Как заявил глава фармацевтического бизнеса Bayer Стефан Ольрих в интервью The Wall Street Journal, пока слишком рано делать прогноз относительно доходов, которые AskBio сможет генерировать для Bayer. При этом Ольрих отметил, что американская фирма «идеально соответствует» целям Bayer и сделка выведет Bayer на лидирующие позиции в секторе генной терапии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных