Bayer покупает биотехнологическую компанию AskBio

По заявлению Bayer, сделка позволит ей реализовать план по созданию внутри компании выделенного подразделения по клеточной и генной терапии. В 2019 г. немецкий фармацевтический гигант приобрел биотехнологическую компанию BlueRock Therapeutics, которая занимается разработками в области терапии с помощью стволовых клеток. Вместе с AskBio они и должны образовать новое подразделение. Как заявил глава фармацевтического бизнеса Bayer Стефан Ольрих в интервью The Wall Street Journal, пока слишком рано делать прогноз относительно доходов, которые AskBio сможет генерировать для Bayer. При этом Ольрих отметил, что американская фирма «идеально соответствует» целям Bayer и сделка выведет Bayer на лидирующие позиции в секторе генной терапии.