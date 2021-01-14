Взгляд на 2021 год из Кремниевой долины

Нобелевский лауреат по физике Нильс Бор считал, что «делать прогнозы очень трудно, особенно когда речь идет о будущем». Раз так, зачем тогда вообще их делать? Перефразируя Уинстона Черчилля, можно ответить так: прогнозы бесполезны, но прогнозирование необходимо. Ключевые аспекты прогнозирования – критическое мышление, анализ тенденций и воображение – являются также ключевыми аспектами переговоров, составления бюджета, разработки стратегии и, что в контексте этой статьи наиболее важно, инвестирования. Поэтому, даже зная заранее, что некоторые из приведенных ниже прогнозов наверняка окажутся ошибочными, мы все же сделаем их – в расчете на то, что они вызовут интересные дискуссии, а также помогут понять, как мы в Frontier Ventures используем прогнозирование при принятии инвестиционных решений.