Парадный экспорт

Парадный экспортРоссийские регионы не готовы к работе на международных рынках
В конце января на встрече Итало-российской торговой палаты представители Башкирии сообщили, что рост экспорта из региона в Италию за 11 месяцев 2020 г. достиг $8,7 млн. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 г. Двукратный рост – это замечательно. Но при ближайшем рассмотрении этот результат наглядно характеризует общее положение с экспортом в регионах. И положение весьма кислое.
Башкирия – республика с развитой экономикой, богато обеспеченной ресурсами, согласно данным Росстата, по валовому региональному продукту Башкирия в первой десятке российских регионов. Италия – крупный импортер, за 11 месяцев 2020 г. она ввезла товаров почти на 340 млрд евро. Россия входит в число заметных поставщиков товаров и услуг в Италию: на нашу страну приходится 3,4% от всего итальянского импорта (16 млрд евро), мы находимся на 8-м месте среди экспортеров в Италию.