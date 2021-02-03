Парадный экспорт

В конце января на встрече Итало-российской торговой палаты представители Башкирии сообщили, что рост экспорта из региона в Италию за 11 месяцев 2020 г. достиг $8,7 млн. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 г. Двукратный рост – это замечательно. Но при ближайшем рассмотрении этот результат наглядно характеризует общее положение с экспортом в регионах. И положение весьма кислое.