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Парадный экспорт

Российские регионы не готовы к работе на международных рынках
Андрей Стась
Российский региональный бизнес не проявляет экспортной активности /Максим Стулов / Ведомости

В конце января на встрече Итало-российской торговой палаты представители Башкирии сообщили, что рост экспорта из региона в Италию за 11 месяцев 2020 г. достиг $8,7 млн. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 г. Двукратный рост – это замечательно. Но при ближайшем рассмотрении этот результат наглядно характеризует общее положение с экспортом в регионах. И положение весьма кислое.

Башкирия – республика с развитой экономикой, богато обеспеченной ресурсами, согласно данным Росстата, по валовому региональному продукту Башкирия в первой десятке российских регионов. Италия – крупный импортер, за 11 месяцев 2020 г. она ввезла товаров почти на 340 млрд евро. Россия входит в число заметных поставщиков товаров и услуг в Италию: на нашу страну приходится 3,4% от всего итальянского импорта (16 млрд евро), мы находимся на 8-м месте среди экспортеров в Италию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных