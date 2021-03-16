Швеция и Германия готовят конкурента производителям батарей для электромобилей из Азии и США

Шведский стартап Northvolt, который будет производить батареи для электромобилей, объявил 15 марта о соглашении с немецким автогигантом Volkswagen о поставках батарей на общую сумму в $14 млрд в течение ближайших 10 лет. В рамках соглашения Volkswagen увеличит свою долю в Northvolt (на данный момент она составляет 20%) и выкупит у шведской компании ее долю в совместном предприятии по производству батарей в Германии.