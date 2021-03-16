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Швеция и Германия готовят конкурента производителям батарей для электромобилей из Азии и США

Стартап Northvolt поставит Volkswagen аккумуляторы на $14 млрд
Илья Виноградов
Northvolt — компания недели

Шведский стартап Northvolt, который будет производить батареи для электромобилей, объявил 15 марта о соглашении с немецким автогигантом Volkswagen о поставках батарей на общую сумму в $14 млрд в течение ближайших 10 лет. В рамках соглашения Volkswagen увеличит свою долю в Northvolt (на данный момент она составляет 20%) и выкупит у шведской компании ее долю в совместном предприятии по производству батарей в Германии.

Стартап Northvolt был основан в 2016 г. группой предпринимателей во главе с Питером Карлссоном, который до этого занимал одну из руководящих позиций в Tesla, ведущем производителе электромобилей в мире. Цель перед Northvolt была поставлена амбициозная: стать достойным европейским конкурентом мировым лидерам производства батарей для электромобилей, мощности которых расположены в Азии и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных