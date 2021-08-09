Почему в Думе нет партии бизнеса?Такая партия стала бы ценным приобретением для нашей политической системы
«Снизить инфляцию и повысить доходы!» – вот главный экономический запрос людей сегодня. За ним идет запрос на новые (конечно, высокооплачиваемые и престижные) рабочие места. Остальные требования экономического характера высказываются на порядок реже. Снижение налогов, административных барьеров, коррупции в регулирующих и проверяющих органах и прочие лозунги, близкие бизнесменам, для обычных людей не очень актуальны. Потому что слой бизнесменов и предпринимателей в России невелик и составляет 2–3 млн человек, т. е. меньше 3% от общего числа избирателей. Получается, что партия бизнеса, даже собрав под свои знамена всех предпринимателей, не может рассчитывать на прохождение 5%-ного барьера.
Впрочем, устроен наш бизнес так, что собрать в одной партии его весь невозможно в принципе. Основную часть ВВП в России создают госкомпании и постолигархи – владельцы гигантских частных конгломератов, дальше идет небольшой слой средних предпринимателей, еще ниже – миллионы малых и микробизнесменов. Независимой политической активности от высшего – самого богатого и могущественного – слоя бизнеса в наших условиях ожидать не стоит: они решают свои задачи и проблемы совершенно другими инструментами и публичное политическое представительство для них избыточно.