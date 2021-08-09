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Почему в Думе нет партии бизнеса?

Такая партия стала бы ценным приобретением для нашей политической системы
Валерий Федоров , директор ВЦИОМа
Евгений Разумный / Ведомости

«Снизить инфляцию и повысить доходы!» – вот главный экономический запрос людей сегодня. За ним идет запрос на новые (конечно, высокооплачиваемые и престижные) рабочие места. Остальные требования экономического характера высказываются на порядок реже. Снижение налогов, административных барьеров, коррупции в регулирующих и проверяющих органах и прочие лозунги, близкие бизнесменам, для обычных людей не очень актуальны. Потому что слой бизнесменов и предпринимателей в России невелик и составляет 2–3 млн человек, т. е. меньше 3% от общего числа избирателей. Получается, что партия бизнеса, даже собрав под свои знамена всех предпринимателей, не может рассчитывать на прохождение 5%-ного барьера.

Впрочем, устроен наш бизнес так, что собрать в одной партии его весь невозможно в принципе. Основную часть ВВП в России создают госкомпании и постолигархи – владельцы гигантских частных конгломератов, дальше идет небольшой слой средних предпринимателей, еще ниже – миллионы малых и микробизнесменов. Независимой политической активности от высшего – самого богатого и могущественного – слоя бизнеса в наших условиях ожидать не стоит: они решают свои задачи и проблемы совершенно другими инструментами и публичное политическое представительство для них избыточно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных