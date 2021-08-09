Почему в Думе нет партии бизнеса?

«Снизить инфляцию и повысить доходы!» – вот главный экономический запрос людей сегодня. За ним идет запрос на новые (конечно, высокооплачиваемые и престижные) рабочие места. Остальные требования экономического характера высказываются на порядок реже. Снижение налогов, административных барьеров, коррупции в регулирующих и проверяющих органах и прочие лозунги, близкие бизнесменам, для обычных людей не очень актуальны. Потому что слой бизнесменов и предпринимателей в России невелик и составляет 2–3 млн человек, т. е. меньше 3% от общего числа избирателей. Получается, что партия бизнеса, даже собрав под свои знамена всех предпринимателей, не может рассчитывать на прохождение 5%-ного барьера.