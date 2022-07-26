Пора ужесточить наказание за утечку персональных данных

На этом фоне были предприняты определенные шаги по защите ПД. В сентябре вступают в силу положения закона, который, в частности, требует от бизнеса в течение трех суток провести расследование инцидента и сообщить государству о людях, чьи действия привели к утечке ПД. Не удивлюсь, если виноватым в итоге окажется некий «недобросовестный сотрудник». Хотя организацией киберзащиты, весьма затратного направления, в компаниях традиционно занимаются руководители. Например, в Китае именно руководители компаний – нарушителей правил обращения с ПД подвергаются штрафам. Исполнительный директор сервиса такси Didi Чен Вэй и президент компании Джин Лю были оштрафованы администрацией киберпространства Китая на $148 000 каждый в рамках дела о нарушении Didi законодательства о защите ПД. Регулятор установил, что Didi нелегально сохранила информацию о распознанных лицах, семейных связях и пользовательских фотоальбомах своих клиентов. Применявшиеся в Didi методы сбора пользовательских данных создали «существенные риски безопасности» для государства, решил регулятор Китая и оштрафовал компанию на $1,4 млрд.