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Пора ужесточить наказание за утечку персональных данных

Штрафы нужно увеличить хотя бы до 5–10% от оборота компании
Владимир Арлазаров , генеральный директор компании Smart Engines
Андрей Гордеев / Ведомости

В этом году стало известно о целом ряде крупных утечек данных интернет-сервисов, телекоммуникационных компаний, служб доставки и т. п. Пострадали пользователи и сотрудники компаний. За утечку 300 Гб персональных данных (ПД) клиентов компания «Гемотест» была оштрафована на 60 000 руб. Аналогичную сумму суд потребовал взыскать с компании «Яндекс.Еда» за утечку массива данных из нескольких миллионов строк с фамилиями, именами, отчествами пользователей, их адресами, телефонами, электронной почтой и общей суммой заказов. Инцидент «Яндекс.Еды» затронул более 58 000 человек. Утечка данных сотрудников и пользователей «Ростелекома» грозит компании штрафом максимум в 100 000 руб.

На этом фоне были предприняты определенные шаги по защите ПД. В сентябре вступают в силу положения закона, который, в частности, требует от бизнеса в течение трех суток провести расследование инцидента и сообщить государству о людях, чьи действия привели к утечке ПД. Не удивлюсь, если виноватым в итоге окажется некий «недобросовестный сотрудник». Хотя организацией киберзащиты, весьма затратного направления, в компаниях традиционно занимаются руководители. Например, в Китае именно руководители компаний – нарушителей правил обращения с ПД подвергаются штрафам. Исполнительный директор сервиса такси Didi Чен Вэй и президент компании Джин Лю были оштрафованы администрацией киберпространства Китая на $148 000 каждый в рамках дела о нарушении Didi законодательства о защите ПД. Регулятор установил, что Didi нелегально сохранила информацию о распознанных лицах, семейных связях и пользовательских фотоальбомах своих клиентов. Применявшиеся в Didi методы сбора пользовательских данных создали «существенные риски безопасности» для государства, решил регулятор Китая и оштрафовал компанию на $1,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных