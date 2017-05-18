Финансирование диплома на посевной стадии

«Пишу дипломы недорого, на любую тему» – такими объявлениями пестрят интернет и фонарные столбы. Например, сайт author24.ru заверяет ленивых студентов, что дипломная работа на любую тему будет стоить от 3000 руб. Правда, на мой запрос о написании дипломной работы по теме «Создание стартапа в области Big Data» размером в 40–50 страниц автор с пятизвездочным рейтингом предложил цену 16 670 руб. (с гарантией прохождения теста на плагиат), а автор с «тремя звездами» – 8340 руб.

Однако скоро все изменится. В рамках программы «Цифровая экономика», разработанной Минкомсвязи, с 2019 г. «выпускные квалификационные работы в системе высшего образования могут быть выполнены в форме стартапов». Более того, для этого будут созданы «венчурные фонды с участием университетов, их выпускников, компаний – партнеров университетов для финансирования студенческих стартапов на посевной стадии».

То есть по замыслу министерства наши Биллы Гейтсы не будут сбегать из российских гарвардов на втором курсе, а пойдут прямо в деканат, где им университет выдаст пару десятков тысяч евро на развитие собственных идей. Если каждый из 100 крупнейших университетов (которые упоминаются в программе) создаст фонд хотя бы на $10 млн (меньше вряд ли осмысленно), то в России практически с нуля появится по-настоящему развитая венчурная индустрия.

К сожалению, это скорее утопия, чем реалии 2019 г. Если каждый студент за стартап будет получать пятерку за диплом, флибустьеры от образования за умеренную плату будут открывать компании-пустышки, клепать стандартные аппликации для мобильных телефонов или создавать никому не нужные продукты. У университетов и профессоров нет никаких реальных возможностей оценить практическую привлекательность идей, и подобным оценкам грош цена.

Сама идея венчурного финансирования противоречит идеологии распределения государственных денег (наши университеты, напомню, все еще далеко не частные). Венчурные капиталисты (особенно те, кто работает на первых стадиях) вкладываются в компании, из которых большая часть не выживет. Зато те стартапы, которые пробьются в высшую лигу, окупят все инвестиции. На языке государства вложения в компанию, которая, скорее всего, разорится, – это обыкновенная растрата, грозящая большими неприятностями. И это правильно – государство должно обеспечивать инфраструктуру для инвестиций в широком смысле этого слова, но не рисковать деньгами налогоплательщиков.

Университеты должны учить студентов современным инструментам и подходам, которые востребованы в цифровой экономике. Например, работе с большими данными или машинному обучению. Однако в цифровом мире студенты могут пойти на Coursera и получить эти знания от лучших мировых профессоров. Именно в этом направлении и нужно думать Минсвязи и Минобразованию.

А в хорошие стартапы будущих студентов инвесторы придут, даже если основателям не поставят пятерку за дипломную работу.

Автор – независимый обозреватель