Зачем кандидату шоу

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На президентских выборах на Украине наибольшее количество голосов набрал шоумен Владимир Зеленский. Тут примечательно и полное отсутствие у него политического опыта, и то, что его успех основывается прежде всего на его популярности в шоу-бизнесе. При этом в обществе явно существовал запрос именно на такое сочетание, так как в какой-то момент серьезно обсуждалось возможное участие в президентской гонке лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с абсолютно теми же качествами.

Отсутствие политического опыта становится плюсом в ситуации, когда, как на Украине, даже регулярная смена находящихся у власти политиков не приводит ни к экономическому росту, ни к существенным успехам в борьбе с коррупцией. Замена одних лиц на другие уже не воспринимается как возможность улучшить ситуацию, до тех пор пока они принадлежат к политическому истеблишменту. Разочаровавшись во всех уже испробованных политических силах, избиратели требуют радикальных изменений, которых они ожидают только от кандидатов, еще не встроенных в систему.