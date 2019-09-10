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Статья опубликована в № 4895 от 10.09.2019 под заголовком: «Жить трудно» или «жить можно»

«Жить трудно» или «жить можно»

Поколение 40-54-летних — единственное, где большинство считает, что страна идет в неправильном направлении
Алексей Левинсон

В 1992 г. мы начинали задавать вопрос о жизни, предлагая в качестве возможных ответов расхожие бытовые формулы. В 2018 г. респонденты чаще всего (47%) выбирали ответ «терпеть наше бедственное положение уже невозможно». Он главенствовал в 1997–1998 гг. (61%, потом 45%). В период правления Владимира Путина его выбирали сначала около 20%, затем около 15%, а сейчас – 10%. С 1993 и до 2017 г. первенство (50%, иногда чуть более) было за ответом «Жить трудно, но можно терпеть».

Полученные в этом августе средние результаты, чуть округленные, представляют картину, дающую столько же поводов для сокрушения, сколько для умиления. Есть одна половина нашего общества, которая на четыре пятых состоит из «терпил» (это их ответ «жить трудно, но можно терпеть») и одной пятой, которой невмочь («терпеть наше бедственное положение уже невозможно»). Итого 48% опрошенных. Есть меж тем другая половина общества. Там свое большинство в четыре пятых выбирает бодрый ответ, адресованный некоему скептику или критикану (может быть, сидящему у них же в душе): «Все не так плохо, и жить можно». И одну пятую этой второй половины представляют люди, решившие в ходе опроса отрапортовать, что у них «все в полном порядке». В сумме эти ответы составляют 51%. Значит, баланс минуса и плюса – 48/51.

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