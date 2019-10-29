Почему в современной России не может быть хорошего губернатора
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Россия никогда не могла похвастаться хорошим администрированием, а в последние годы ситуация и вовсе стала нестерпимой: почти по поводу любого региона можно смело говорить, что каждый следующий губернатор оказывается хуже предыдущего по результатам своего правления.
Зададимся самым общим вопросом: а возможен ли вообще в современной России хороший губернатор – эффективный руководитель, радеющий за свой регион, пользующийся поддержкой у его жителей и авторитетом в Москве?
Очевидным образом – нет. Во-первых, сама идея укорененности губернатора в регионе, кажется, вызывает в Кремле ужас. Владимир Путин помнит начало своего правления, когда в России еще были сильные региональные руководители, позволявшие себе первое время смотреть на него едва ли не свысока. Казалось бы, спустя 20 лет можно бы уже и перестать беспокоиться и просто ради эксперимента позволить хотя бы в некоторых регионах прорасти с самого низа каким-то местным политикам. Но позволения сверху нет, а снизу само уже ничего не растет, да и первая ступень любой нормальной политической карьеры – победа на выборах главы крупного города – уничтожена.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}