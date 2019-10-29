Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4931 от 30.10.2019 под заголовком: Губернаторы в эпоху перемен

Почему в современной России не может быть хорошего губернатора

Руководители регионов стараются быстро выслужиться и продолжить карьеру на новом месте или тихо сидеть и ждать указаний от начальства
Федор Крашенинников

Россия никогда не могла похвастаться хорошим администрированием, а в последние годы ситуация и вовсе стала нестерпимой: почти по поводу любого региона можно смело говорить, что каждый следующий губернатор оказывается хуже предыдущего по результатам своего правления.

Зададимся самым общим вопросом: а возможен ли вообще в современной России хороший губернатор – эффективный руководитель, радеющий за свой регион, пользующийся поддержкой у его жителей и авторитетом в Москве?

Очевидным образом – нет. Во-первых, сама идея укорененности губернатора в регионе, кажется, вызывает в Кремле ужас. Владимир Путин помнит начало своего правления, когда в России еще были сильные региональные руководители, позволявшие себе первое время смотреть на него едва ли не свысока. Казалось бы, спустя 20 лет можно бы уже и перестать беспокоиться и просто ради эксперимента позволить хотя бы в некоторых регионах прорасти с самого низа каким-то местным политикам. Но позволения сверху нет, а снизу само уже ничего не растет, да и первая ступень любой нормальной политической карьеры – победа на выборах главы крупного города – уничтожена.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Кандид
15:03 30.10.2019
Губернаторы приходят и уходят, а жизнь течет своим чередом, и народ не замечает перемен лиц, занимающих высшую должность в области или крае. Главная задача для губернаторов - не сесть (в тюрьму). А так они согласны на любые пересадки, но, чтобы во власти и желательно на синекуру. Синяя кура - синяя птица, мечта чиновника. На самом деле от губернатора мало что зависит. Надо назначать губернаторов, достигших понимания Дао. Если пользы от них будет мало, то большого вреда, хотя бы не будет.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике