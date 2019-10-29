Почему в современной России не может быть хорошего губернатора

Руководители регионов стараются быстро выслужиться и продолжить карьеру на новом месте или тихо сидеть и ждать указаний от начальства

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Россия никогда не могла похвастаться хорошим администрированием, а в последние годы ситуация и вовсе стала нестерпимой: почти по поводу любого региона можно смело говорить, что каждый следующий губернатор оказывается хуже предыдущего по результатам своего правления.

Зададимся самым общим вопросом: а возможен ли вообще в современной России хороший губернатор – эффективный руководитель, радеющий за свой регион, пользующийся поддержкой у его жителей и авторитетом в Москве?

Очевидным образом – нет. Во-первых, сама идея укорененности губернатора в регионе, кажется, вызывает в Кремле ужас. Владимир Путин помнит начало своего правления, когда в России еще были сильные региональные руководители, позволявшие себе первое время смотреть на него едва ли не свысока. Казалось бы, спустя 20 лет можно бы уже и перестать беспокоиться и просто ради эксперимента позволить хотя бы в некоторых регионах прорасти с самого низа каким-то местным политикам. Но позволения сверху нет, а снизу само уже ничего не растет, да и первая ступень любой нормальной политической карьеры – победа на выборах главы крупного города – уничтожена.