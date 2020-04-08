Почему граждане больше не хотят терпеть перекладывания бордюров

Почему граждане больше не хотят терпеть перекладывания бордюровФедеральные и московские власти продолжают себя вести так, как и вели прежде. Потому что не умеют вести себя иначе
То, на что вчера просто никто не обращал внимания, теперь вызывает раздражение и даже гнев
После стольких веков теперь уже и не так важно, что римляне никогда не говорили quod licet jovi, non licet bovi («что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»). Автором афоризма считают Публия Теренция Афра, то есть Африканца: он был родом из Карфагена и жил накануне окончательного решения пунического вопроса. Но у Теренция в пьесах его не было. Рифмованную фразу, по распространенной версии, создал Йозеф фон Эйхендорф, немецкий поэт и современник Пушкина.
Тем не менее именно эта, пусть и не такая старинная на деле, максима превосходно описывает нынешнее положение дел российских властей, если разглядывать их через медийную призму. Во времена недокарантина, минимальных цен на нефть марки Urals и всеобщей экономической неопределенности стрелка их метафорических часов очевидно перешла от часа Юпитера к часу быка.
Это означает, что власти – и российские, и московские, и все прочие – продолжают себя вести так, как и вели прежде. Потому что, будем откровенны, российская власть и не умеет вести себя иначе; так легко паттерны поведения не меняются. А вот поскольку радикально изменился контекст их действий, то и изменилось восприятие поступков. То, на что вчера просто никто не обращал внимания, теперь вызывает раздражение и даже гнев.
Наглядный пример – реакция на новость от 7 апреля, что власти Москвы заключили крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров стоимостью в 3,2 млрд руб. А затем на следующий день, вдогонку, еще и о закупках гранитных бордюров аж на 16 млрд руб. В былые времена на эти сообщения никто бы толком не обратил внимания. Над перекладыванием плитки в столице, конечно, давно посмеивались в социальных сетях, но так, слегонца и несерьезно, в действительности вся эта индустрия благоустройства была частью нормальности и даже обыденности.
Теперь же сообщение, каковых были десятки в предыдущие годы, вызвало ощущение острой несправедливости. Почему? Потому что буквально за несколько дней до того федеральные телеканалы транслировали слова мэра Москвы Сергея Собянина, что раздать деньги населению, как в западных странах, у нас не получится, так как «треснет» бюджет.
Как вы понимаете, соединить здесь А и Б в голове оказалось совсем уж несложно.
И это, разумеется, далеко не единичный случай. Проведите небольшой эксперимент и откройте аккаунты, например, информационных агентств ТАСС и «РИА Новости» или новостного телеканала «Россия 24» в социальных сетях. И посмотрите на наиболее популярные комментарии к их новостям.
И в самих этих новостях нет ничего необычного. Растут цены на ЖКХ, бензин не будет дешеветь в России, бизнес справится сам, а партия власти говорит дежурные слова о заботе о гражданах и так далее в подобном духе. Но теперь каждое такое, прежде проходное и совсем формальное, заявление выглядит чуть ли не провокацией. Чуть ли не пощечиной общественному вкусу. Как в семейных отношениях, зашедших в тупик, человека вдруг начинает бесить просто все сказанное и не сказанное, сделанное и не сделанное его партнером, так и тут.
Буквально любая коммуникация раздражает. Каждый поступок и каждое слово бесят. Каждая трата на непонятно что кропотливо рассматривается под лупой. Потому что то, что дозволено Юпитеру, теперь, как выясняется, не очень дозволено быку.