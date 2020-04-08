Почему граждане больше не хотят терпеть перекладывания бордюров

И в самих этих новостях нет ничего необычного. Растут цены на ЖКХ, бензин не будет дешеветь в России, бизнес справится сам, а партия власти говорит дежурные слова о заботе о гражданах и так далее в подобном духе. Но теперь каждое такое, прежде проходное и совсем формальное, заявление выглядит чуть ли не провокацией. Чуть ли не пощечиной общественному вкусу. Как в семейных отношениях, зашедших в тупик, человека вдруг начинает бесить просто все сказанное и не сказанное, сделанное и не сделанное его партнером, так и тут.