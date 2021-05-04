Эпидемия коронавируса разрушает планы сотрудничества Москвы и Дели

Эпидемия коронавируса разрушает планы сотрудничества Москвы и ДелиУтроить, как планировалось, двустороннюю торговлю к 2025 году почти нереально
В Индии рекордно выросла заболеваемость COVID-19. С середины апреля в стране ежедневно заражается более 200 000 человек – гораздо больше, чем на предыдущем пике в сентябре 2020 г. Недавно был поставлен и абсолютный антирекорд: Индия стала первой страной в мире, где за 24 часа было зарегистрировано более 400 000 зараженных. Ситуация действительно критическая: не хватает кислородных аппаратов и коек для больных. Россия, с которой Дели связывает многолетнее стратегическое партнерство, уже отправила в Индию несколько спецбортов МЧС с гуманитарной помощью.
Резкий всплеск заболеваемости, который медики связывают с распространением нового, более заразного штамма коронавируса, может существенно ухудшить перспективы восстановления индийской экономики в 2021 г. и отложить выход рынка страны на докризисный уровень как минимум на квартал. Кроме того, он ставит под вопрос планы по наращиванию торгового сотрудничества Москвы и Дели.