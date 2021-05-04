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Эпидемия коронавируса разрушает планы сотрудничества Москвы и Дели

Утроить, как планировалось, двустороннюю торговлю к 2025 году почти нереально
Василий Чекулаев , генеральный директор «Coface Россия»

В Индии рекордно выросла заболеваемость COVID-19. С середины апреля в стране ежедневно заражается более 200 000 человек – гораздо больше, чем на предыдущем пике в сентябре 2020 г. Недавно был поставлен и абсолютный антирекорд: Индия стала первой страной в мире, где за 24 часа было зарегистрировано более 400 000 зараженных. Ситуация действительно критическая: не хватает кислородных аппаратов и коек для больных. Россия, с которой Дели связывает многолетнее стратегическое партнерство, уже отправила в Индию несколько спецбортов МЧС с гуманитарной помощью.

Резкий всплеск заболеваемости, который медики связывают с распространением нового, более заразного штамма коронавируса, может существенно ухудшить перспективы восстановления индийской экономики в 2021 г. и отложить выход рынка страны на докризисный уровень как минимум на квартал. Кроме того, он ставит под вопрос планы по наращиванию торгового сотрудничества Москвы и Дели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных