Эпидемия коронавируса разрушает планы сотрудничества Москвы и Дели

В Индии рекордно выросла заболеваемость COVID-19. С середины апреля в стране ежедневно заражается более 200 000 человек – гораздо больше, чем на предыдущем пике в сентябре 2020 г. Недавно был поставлен и абсолютный антирекорд: Индия стала первой страной в мире, где за 24 часа было зарегистрировано более 400 000 зараженных. Ситуация действительно критическая: не хватает кислородных аппаратов и коек для больных. Россия, с которой Дели связывает многолетнее стратегическое партнерство, уже отправила в Индию несколько спецбортов МЧС с гуманитарной помощью.