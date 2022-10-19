Между долларом и юанем

Российские финансовые власти на протяжении многих лет боролись с долларизацией экономики. Вводились различные меры, направленные на снижение доли иностранной валюты на балансах кредитных организаций и компаний. Сегодня дополнительных стимулов не требуется. Российские внешнеэкономические субъекты, финансовые организации и инвесторы самостоятельно отказываются от использования валют недружественных стран. Держать их на счетах стало слишком рискованно. Единственной серьезной альтернативой рублевым вложениям на данный момент выступает китайский юань.