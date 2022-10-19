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Между долларом и юанем

Отказываясь от американской валюты, России стоит продвигать расчеты и инвестиции в рублях
Владимир Шаповалов , декан факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО

В прошлом месяце Россия стала третьей страной по объему использования юаня в международных расчетах. В условиях повышенных рисков операций в долларах и евро значение китайской валюты в российских внешнеторговых и финансовых операциях будет расти. Для снижения возможной новой зависимости от зарубежной финансовой инфраструктуры необходимо продвигать расчеты и инвестиции в рублях.

Российские финансовые власти на протяжении многих лет боролись с долларизацией экономики. Вводились различные меры, направленные на снижение доли иностранной валюты на балансах кредитных организаций и компаний. Сегодня дополнительных стимулов не требуется. Российские внешнеэкономические субъекты, финансовые организации и инвесторы самостоятельно отказываются от использования валют недружественных стран. Держать их на счетах стало слишком рискованно. Единственной серьезной альтернативой рублевым вложениям на данный момент выступает китайский юань.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных