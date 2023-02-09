Координация с югом

Координация с югомПочему сотрудничество России с Индией выглядит перспективным
В начавшемся году Индия заставила говорить о себе как никогда прежде. Южно-азиатский лев обогнал Поднебесную по численности населения и демонстрирует внушительную экономическую динамику. Пока Индия занимает пятую строчку в списке экономик мира, но уверенно движется к третьему месту. Международный валютный фонд прогнозирует, что к следующему году до 50% прироста мировой экономики обеспечат индийцы и страны Индостана.
Двусторонние отношения России и Индии давно можно назвать привилегированным стратегическим партнерством – так их характеризуют лидеры обеих стран. Оно имеет и конкретное количественное выражение. К 2025 г. руководство обоих государств поставило цель нарастить оборот товаров до $30 млрд. На этом фоне дипломатическим прорывом стал отказ от привязки двусторонних расчетов к доллару. Обе стороны согласились торговать в национальных валютах, подготовлены черновики первых контрактов в рупиях.