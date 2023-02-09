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Координация с югом

Почему сотрудничество России с Индией выглядит перспективным
Антонина Серегина , доцент кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД России

В начавшемся году Индия заставила говорить о себе как никогда прежде. Южно-азиатский лев обогнал Поднебесную по численности населения и демонстрирует внушительную экономическую динамику. Пока Индия занимает пятую строчку в списке экономик мира, но уверенно движется к третьему месту. Международный валютный фонд прогнозирует, что к следующему году до 50% прироста мировой экономики обеспечат индийцы и страны Индостана.

Двусторонние отношения России и Индии давно можно назвать привилегированным стратегическим партнерством – так их характеризуют лидеры обеих стран. Оно имеет и конкретное количественное выражение. К 2025 г. руководство обоих государств поставило цель нарастить оборот товаров до $30 млрд. На этом фоне дипломатическим прорывом стал отказ от привязки двусторонних расчетов к доллару. Обе стороны согласились торговать в национальных валютах, подготовлены черновики первых контрактов в рупиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных