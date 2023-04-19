Принуждение к общественному договору

Вспыхнуло (в соцсетях) недовольство по поводу подписанного президентом в прошлую пятницу закона об электронных повестках и цифровом реестре военнообязанных. «Цифровой концлагерь», – мрачно цедят одни. «Последние времена наступают», – вторят им другие. Но это смешно. Так дитя думает, что закрыть глаза – значит спрятаться. И очень расстраивается, когда выясняет, что это не так.