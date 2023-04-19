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Принуждение к общественному договору

Цифровизация госуслуг – всего лишь способ заставить нас делать то, о чем мы давно договорились
Кирилл Вишнепольский , редактор отдела «Мнения»

Вспыхнуло (в соцсетях) недовольство по поводу подписанного президентом в прошлую пятницу закона об электронных повестках и цифровом реестре военнообязанных. «Цифровой концлагерь», – мрачно цедят одни. «Последние времена наступают», – вторят им другие. Но это смешно. Так дитя думает, что закрыть глаза – значит спрятаться. И очень расстраивается, когда выясняет, что это не так.

Новый закон был неминуем и вполне соответствует нынешнему этапу развития человеческого общества. Более того: в ближайшие годы цифровизация ликвидирует и другие проявления того, что публицисты называют «свободой» – а по факту это лишь способ увильнуть от своих обязанностей перед коллективом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных