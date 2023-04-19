Принуждение к общественному договору

Принуждение к общественному договоруЦифровизация госуслуг – всего лишь способ заставить нас делать то, о чем мы давно договорились
Вспыхнуло (в соцсетях) недовольство по поводу подписанного президентом в прошлую пятницу закона об электронных повестках и цифровом реестре военнообязанных. «Цифровой концлагерь», – мрачно цедят одни. «Последние времена наступают», – вторят им другие. Но это смешно. Так дитя думает, что закрыть глаза – значит спрятаться. И очень расстраивается, когда выясняет, что это не так.
Новый закон был неминуем и вполне соответствует нынешнему этапу развития человеческого общества. Более того: в ближайшие годы цифровизация ликвидирует и другие проявления того, что публицисты называют «свободой» – а по факту это лишь способ увильнуть от своих обязанностей перед коллективом.
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