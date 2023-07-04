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Подъем переворотом

Приход к власти в Египте Абделя Фаттаха ас-Сиси способствовал укреплению российско-египетских отношений
Иван Бочаров , программный координатор Российского совета по международным делам

Годовщина инаугурации президента Египта Мохаммеда Мурси 30 июня 2013 г. отмечалась в тревожной обстановке. Уже несколько дней Египет сотрясали демонстрации противников Мурси и его Партии свободы и справедливости – политического крыла движения «Братья-мусульмане».

30 июня в протестах приняли участие миллионы египтян. На фоне социально-экономических проблем в стране и политических требований «египетской улицы» свою силу тогда показали вооруженные силы, которые традиционно пользуются большим доверием общества. 3 июля 2013 г. министр обороны Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о свержении президента Мурси.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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