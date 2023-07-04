Подъем переворотом

30 июня в протестах приняли участие миллионы египтян. На фоне социально-экономических проблем в стране и политических требований «египетской улицы» свою силу тогда показали вооруженные силы, которые традиционно пользуются большим доверием общества. 3 июля 2013 г. министр обороны Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о свержении президента Мурси.