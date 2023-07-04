Подъем переворотом

Подъем переворотомПриход к власти в Египте Абделя Фаттаха ас-Сиси способствовал укреплению российско-египетских отношений
Годовщина инаугурации президента Египта Мохаммеда Мурси 30 июня 2013 г. отмечалась в тревожной обстановке. Уже несколько дней Египет сотрясали демонстрации противников Мурси и его Партии свободы и справедливости – политического крыла движения «Братья-мусульмане».
30 июня в протестах приняли участие миллионы египтян. На фоне социально-экономических проблем в стране и политических требований «египетской улицы» свою силу тогда показали вооруженные силы, которые традиционно пользуются большим доверием общества. 3 июля 2013 г. министр обороны Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о свержении президента Мурси.
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